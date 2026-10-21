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العتوم تنتقد ازدواجية معايير التربية في نشر صور الطالبات

  • 21 أكتوبر 2026
  • 08:30
العتوم تنتقد ازدواجية معايير التربية في نشر صور الطالبات

خبرني - انتقدت النائبة هدى العتوم ما وصفته بازدواجية المعايير لدى وزارة التربية والتعليم في التعامل مع نشر صور الطالبات، مشيرة إلى أن الوزارة توزع نماذج تفويض على أولياء الأمور للسماح بتصوير الطالبات ونشر صورهن ومقاطع الفيديو الخاصة بهن.
وتساءلت العتوم عن أسباب شطب حساب مدرسة بنات ساكب، على خلفية نشر صور لمبادرة أطلقتها طالبات قررن ارتداء مراييل مدرسية طويلة، في وقت تسمح فيه الوزارة بنشر صور وفيديوهات آلاف الطالبات المشاركات في الأنشطة والمشاريع المدرسية عبر مختلف الوسائل والمنصات.
وقالت العتوم: "كيف يستقيم في ميزان العقل والمنطق أن تُعد صور الطالبات المحتشمة، في سياق مبادرة قيمية رعتها مدرسة ساكب، ذريعة تستوجب شطب حساب المدرسة بالكامل؟"، مشيرة إلى أن الوزارة توزع في المقابل تفويضات خطية غير مقيدة تتيح تصوير الطالبات ونشر صورهن.
واعتبرت العتوم أن ما وصفته بـ"الكيل بمكيالين" يضع المبررات الرسمية في موضع تساؤل، متهمة الوزارة باستهداف جوهر المبادرة ومضمونها، واستخدام حماية الخصوصية مبرراً لإلغائها.

العتوم تنتقد ازدواجية معايير التربية في نشر صور الطالبات

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