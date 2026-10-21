اعتراض وتدمير 4 مسيّرات في منطقتي المدينة المنورة والشرقية

خبرني - أعلن المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، اللواء الركن تركي المالكي، اعتراض وتدمير 4 طائرات مسيّرة أطلقت باتجاه السعودية.

وأوضح المالكي، في تصريح مقتضب، الخميس، أن عمليات الاعتراض والتدمير جرت في منطقتي المدينة المنورة والمنطقة الشرقية، في ظل استمرار الهجمات بالطائرات المسيّرة والصواريخ التي تستهدف مناطق سعودية.

وكان التحالف أعلن في وقت سابق تدمير منصة إطلاق صاروخ باليستي أطلقته جماعة الحوثي باتجاه العاصمة السعودية الرياض، بعد إعلان اعتراض الصاروخ وتدميره، كما أعلن في عملية منفصلة اعتراض وتدمير طائرة مسيّرة في منطقة الرياض.

وتأتي هذه التطورات وسط تصاعد الهجمات الحوثية على السعودية، ولا سيما المطارات والمنشآت المدنية، بالتزامن مع استمرار العمليات العسكرية التي ينفذها التحالف في اليمن.

وكان المالكي أعلن، خلال مؤتمر صحفي في 15 تشرين الأول، أن مطار الملك خالد الدولي في الرياض تعرض لـ20 اعتداء منذ مطلع الشهر، مشيرا إلى أن الهجمات التي استهدفت المطار بين 7 و11 تشرين الأول أسفرت عن 17 وفاة و333 إصابة، وشملت استخدام طائرات مسيّرة وصواريخ ومقذوفات أخرى.

وأشار إلى أن قوات التحالف دمرت 127 مخزنا للحوثيين في مناطق جبلية، إلى جانب منصات إطلاق ومخازن صواريخ باليستية، مؤكدا أن الاعتداءات على المطارات السعودية تشكل تهديدا للأمن الإقليمي.