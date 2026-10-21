الأردن.. طقس لطيف وفرصة لزخات مطرية محدودة

خبرني - يكون الطقس الأربعاء، لطيف الحرارة في أغلب المناطق، ومعتدلا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة، ويحتمل في ساعات الظهيرة هطول زخات خفيفة من المطر ولفترة قصيرة في أجزاء محدودة من البادية الشمالية الشرقية قد يصحبها الرعد أحيانا، وتكون الرياح شمالية شرقية معتدلة السرعة تنشط على فترات قد تثير الغبار لا سيما في مناطق البادية.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمّان بين 26 - 15 درجة مئوية، وفي غرب عمّان 23 - 14، وفي المرتفعات الشمالية 22- 12، وفي مرتفعات الشراة 21- 11، وفي مناطق البادية 28 - 17، وفي مناطق السهول 25 - 14، وفي الأغوار الشمالية 33- 18، وفي الأغوار الجنوبية 33- 25، وفي البحر الميت 32 - 23، وفي خليج العقبة 30 - 20 درجة مئوية.

وتحذر إدارة الأرصاد الجوية في تقريرها، من احتمال تدني مدى الروية الأفقية بسبب الغيار خصوصا في مناطق البادية، ومن الانزلاق على الطرقات التي تشهد هطولاً مطرياً في أجزاء من البادية الشمالية الشرقية.

وبحسب التقرير، يطرأ الخميس، ارتفاع قليل في درجات الحرارة، ويكون الطقس لطيف الحرارة في المرتفعات الجبلية العالية، وخريفيا معتدلا في باقي المناطق، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وتكون الرياح شرقية معتدلة السرعة تنشط احيانا مثيرة للغبار لاسيما في مناطق البادية.

ويكون الطقس الجمعة والسبت خريفيا معتدلا في أغلب المناطق، وحارا نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.