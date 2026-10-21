صاحبة اليد البيضاء فردوس القصراوي الجاغوب في ذمة الله

خبرني - بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، وببالغ الحزن والأسى، ننعى وفاة صاحبة اليد البيضاء، وفاعلة الخير، المرحومة بإذن الله تعالى فردوس أحمد القصراوي الجاغوب، والدة كلّ من سمير وماهر وسامر وناصر وريما ولينا وسهير، التي انتقلت إلى رحمة الله تعالى، تاركة خلفها سيرة طيبة، وأثرا جميلا، وذكرى عطرة في قلوب كل من عرفها وأحبها.

وسيشيّع جثمان الفقيدة الطاهر بعد صلاة الظهر من مسجد أبو عيشة، طريق المطار، إلى مثواها الأخير في المقبرة الإسلامية في سحاب.

تقبَّل التعازي في ديوان آل النبر، من الساعة الرابعة عصرا وحتى الساعة التاسعة مساءً، أيام الأربعاء والخميس والجمعة.

نسأل الله العلي القدير أن يتغمّد الفقيدة بواسع رحمته ومغفرته، وأن يجعل ما قدّمته من خير وإحسان في ميزان حسناتها، وأن يجعل قبرها روضة من رياض الجنة، وأن يسكنها الفردوس الأعلى من الجنة بغير حساب ولا سابق عذاب.

رحم الله صاحبة اليد البيضاء، وجعل سيرتها الطيبة وأعمالها الخيّرة نورا لها في قبرها، وذكرى لا تغيب عن قلوب محبيها.

إنا لله وإنا إليه راجعون.