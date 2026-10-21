لفتة إنسانية من عشيرة العدوان.. التبرع بغداء دفن الشاب عون لصالح الأيتام والجمعيات الخيرية

خبرني - ايمانًا وتسليماً بقضاء الله وقدره ، وبكل معاني الحزن والاسى تنعى قبيلة العدوان عامة وعشيرة الكايد خاصة و عشائر البلقاوية /الحديد خاصة الشاب الخلوق (عون محمد اسماعيل محمد الفارع العدوان / طالب الطب في الجامعة الأردنية).

نجل (محمد العدوان / مدير مركز الخدمات الحكومي-المقابلين).

الذي انتقل الى رحمة الله تعالى مساء يوم الثلاثاء.

وسيتم تشييع جثمانه بعد صلاة ظهر اليوم الاربعاء من مسجد مطر الشمري - شفا بدران، وسيوارى جثمانه في مقبرة ياجوز .

تقبل التعازي في شفابدران -حي ام بلانة بالقرب من اكاديمية أساس (ريماس) سابقا، ولمدة ثلاثة ايام من بعد صلاة العصر اعتباراً من يوم الاربعاء

و اقتداءً بسنة رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم وافقت عشيرة الكايد / العدوان على طلبنا بالتبرع بغداء يوم الدفن "غداء التربة" لصالح الجمعيات الخيرية ودور الأيتام.



اللهم أبدله دارا خيرا من داره و أهلا خيرا من أهله و أدخله الجنة بغير حساب و أعذه من عذاب القبر ومن عذاب النار يا أرحم الراحمين

موقع المسجد

https://maps.app.goo.gl/C5Kqb3TbD5DhF9hG9?g_st=ic

موقع بيت العزاء

https://maps.app.goo.gl/icNjPX7rGvP1GWkA7?g_st=ic

موقع الدفن

https://maps.app.goo.gl/c33K5eKAytkhqyri9?g_st=ic

انا لله وانا إليه راجعون