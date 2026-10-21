*
الاربعاء: 21 أكتوبر 2026
خبرني - ننقل لك أخبار الأردن والعالم بموثوقية وتميّز
  • الرئيسية
  • نبض الشارع
  • لفتة إنسانية من عشيرة العدوان.. التبرع بغداء دفن الشاب عون لصالح الأيتام والجمعيات الخيرية

لفتة إنسانية من عشيرة العدوان.. التبرع بغداء دفن الشاب عون لصالح الأيتام والجمعيات الخيرية

  • 21 أكتوبر 2026
  • 06:59
لفتة إنسانية من عشيرة العدوان التبرع بغداء دفن الشاب عون لصالح الأيتام والجمعيات الخيرية

خبرني - ايمانًا وتسليماً بقضاء الله وقدره ، وبكل معاني الحزن والاسى تنعى قبيلة العدوان عامة وعشيرة الكايد خاصة  و عشائر البلقاوية /الحديد خاصة الشاب الخلوق (عون محمد اسماعيل محمد الفارع  العدوان / طالب الطب في الجامعة الأردنية).
نجل (محمد العدوان / مدير مركز الخدمات الحكومي-المقابلين).
الذي انتقل الى رحمة الله تعالى مساء يوم الثلاثاء.
وسيتم تشييع جثمانه بعد صلاة ظهر اليوم الاربعاء  من مسجد مطر الشمري - شفا بدران، وسيوارى جثمانه في مقبرة ياجوز .
تقبل التعازي في شفابدران -حي ام بلانة بالقرب من اكاديمية أساس (ريماس) سابقا، ولمدة ثلاثة ايام من بعد صلاة العصر اعتباراً من يوم الاربعاء
و اقتداءً بسنة رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم وافقت عشيرة الكايد / العدوان على طلبنا بالتبرع بغداء يوم الدفن "غداء التربة" لصالح الجمعيات الخيرية ودور الأيتام.
 
اللهم أبدله دارا خيرا من داره و أهلا خيرا من أهله و أدخله الجنة بغير حساب و أعذه من عذاب القبر ومن عذاب النار يا أرحم الراحمين

موقع المسجد
https://maps.app.goo.gl/C5Kqb3TbD5DhF9hG9?g_st=ic
موقع بيت العزاء 
https://maps.app.goo.gl/icNjPX7rGvP1GWkA7?g_st=ic
موقع الدفن 
https://maps.app.goo.gl/c33K5eKAytkhqyri9?g_st=ic

انا لله وانا إليه راجعون

مواضيع قد تعجبك

الأخبار المتعلقة

الأردن.. طقس لطيف وفرصة لزخات مطرية محدودة
الأردن.. طقس لطيف وفرصة لزخات مطرية محدودة
  • 2026-10-21 08:17
الأردن يودّع شاباً توفي بحادث سير مأساوي في إندونيسيا
الأردن يودّع شاباً توفي بحادث سير مأساوي في إندونيسيا
  • 2026-10-21 03:11
رحيل الطالب عون العدوان إثر صعقة كهربائية
رحيل الطالب عون العدوان إثر صعقة كهربائية
  • 2026-10-21 01:04
تفاصيل تشييع جثمان الطالبة الأردنية آمنة الرواشدة القادمة من اليمن
تفاصيل تشييع جثمان الطالبة الأردنية آمنة الرواشدة القادمة من اليمن
  • 2026-10-21 00:56
الأمانة: دراسة لتوسعة مسارات الباص سريع التردد وبحث خيارات المترو في العاصمة
الأمانة: دراسة لتوسعة مسارات الباص سريع التردد وبحث خيارات المترو في العاصمة
  • 2026-10-21 00:47
مندوبا عن الملك.. الأمير فيصل يحضر احتفال مؤسسة ومركز الحسين للسرطان بمرور 25 عاما على تأسيسهما
مندوبا عن الملك.. الأمير فيصل يحضر احتفال مؤسسة ومركز الحسين للسرطان بمرور 25...
  • 2026-10-21 00:44