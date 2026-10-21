بالفيديو.. لاعب يرشق حكما مساعدا بحجر في وجهه

خبرني - شهدت مباراة في دوري الدرجة الثانية لكرة القدم بالإكوادور حادثة عنف صادمة، بعدما ألقى لاعب حجرا على الحكم المساعد لينين أوخيدا، فأصابه في وجهه خلال مواجهة بين فريقي سيوداد دي يانتزاسا وريو أغواريكو.

ووقعت الحادثة يوم السبت 17 أكتوبر/تشرين الأول، خلال المباراة التي أُقيمت على ملعب خوان غالارسا ماركيز البلدي في مدينة يانتزاسا، ضمن منافسات المجموعة الرابعة من بطولة الصعود الوطنية.