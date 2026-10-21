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بالفيديو.. لاعب يرشق حكما مساعدا بحجر في وجهه

  • 21 أكتوبر 2026
  • 02:25
بالفيديو لاعب يرشق حكما مساعدا بحجر في وجهه

خبرني  - شهدت مباراة في دوري الدرجة الثانية لكرة القدم بالإكوادور حادثة عنف صادمة، بعدما ألقى لاعب حجرا على الحكم المساعد لينين أوخيدا، فأصابه في وجهه خلال مواجهة بين فريقي سيوداد دي يانتزاسا وريو أغواريكو.

ووقعت الحادثة يوم السبت 17 أكتوبر/تشرين الأول، خلال المباراة التي أُقيمت على ملعب خوان غالارسا ماركيز البلدي في مدينة يانتزاسا، ضمن منافسات المجموعة الرابعة من بطولة الصعود الوطنية.

وأظهرت لقطات مصورة لاعبا من الفريق المضيف وهو يلتقط الحجارة ويلقيها باتجاه الحكم المساعد من منطقة البدلاء، في محاولات متكررة، قبل أن تصيبه إحداها في الجانب الأيسر من وجهه، ليسقط أرضا طالبا المساعدة.

وسارع أفراد من الجهاز الفني والطبي إلى إسعاف الحكم، بينما أظهرت المشاهد مدرب الفريق المضيف وهو يقر بأن الحجر انطلق من جهة مقاعد بدلاء فريقه، ويطلب تقديم المساعدة للمصاب.

ونظرا إلى قوة الضربة والتورم السريع في وجهه، نُقل أوخيدا بسيارة إسعاف إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية. وأشارت تقارير أولية إلى احتمال تعرضه لكسر في عظمة الوجنة، دون صدور تأكيد طبي رسمي بشأن طبيعة الإصابة.

ورغم الحادثة، استُكملت المباراة وانتهت بفوز ريو أغواريكو بهدف دون رد.

وفي تطور لاحق، أعلن نادي سيوداد دي يانتزاسا استبعاد اللاعب المتورط في الاعتداء، مع إدانته بالعنف وتقديم الاعتذار لطاقم التحكيم.

ولم يكن الاتحاد الإكوادوري لكرة القدم قد أصدر تعليقا رسميا على الحادثة في التقارير الأولية. وحسب وسائل إعلام إكوادورية، ما زالت الحادثة قيد التحقيق.

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