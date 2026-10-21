شرطة الشارقة تطمئن السكان بعد بلاغات عن رائحة وقود

خبرني - أفادت وسائل إعلام إماراتية بأن القيادة العامة لشرطة الشارقة وجّهت تطمينات لأفراد المجتمع بشأن الروائح التي لاحظها عدد من السكان في مدينة الشارقة وبعض الإمارات المجاورة، بما في ذلك إمارة دبي، مؤكدة أن الوضع آمن ومستقر، ولا توجد أي مؤشرات تدعو إلى القلق أو تشكل تهديدا للسلامة العامة.

ونُقل عن القائد العام لشرطة الشارقة الفريق عبد الله مبارك بن عامر قوله، في مداخلة عبر برنامج "الخط المباشر" الذي يبث على إذاعة وتلفزيون الشارقة، إنه تم رصد شكاوى من بعض السكان بشأن انتشار روائح في مدينة الشارقة والإمارات المجاورة، مؤكدا أن الجهات المختصة تتابع الموضوع وتعمل على تقييم المستجدات بما يضمن سلامة الجميع.

وتابع القائد العام للشرطة: "نطمئن الجمهور بأن الوضع آمن ومستقر، ولا يوجد أي شيء يمثّل تهديدا، والحمد لله، وسنوافيكم بأي مستجدات في حال توافرها".

كما أوضح أن الجهات المعنية تواصل متابعة الوضع والتنسيق فيما بينها للوقوف على طبيعة الروائح التي جرى رصدها وتقييم الحالة بصورة دقيقة، تمهيدا لإعداد تقرير يوضح التفاصيل المتعلقة بالموضوع ويقدم المعلومات اللازمة للجمهور.