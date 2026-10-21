موكب الرئيس الإسرائيلي يتجرد من أعلامه في المجر

خبرني - دفع غضب المحتجين المناهضين لسياسات تل أبيب في العاصمة المجرية بودابست، الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ إلى إزالة الأعلام من موكبه أثناء جولته.

وقال الصحفي بالقناة 12 الإسرائيلية عميت سيغال على قناته في منصة تليغرام إن الموكب الرسمي للسيارات المرافقة لهرتسوغ كان خاليا من الأعلام الإسرائيلية.

وكتب سيغال: "في المجر أيضا، اضطر موكب الرئيس هرتسوغ إلى التحرك دون رفع الأعلام الإسرائيلية، وذلك لدواع أمنية".

وفي وقت سابق اليوم الثلاثاء، وصل هرتسوغ إلى بودابست في زيارة تستغرق يوما واحدا، التقى خلالها رئيس المجر أندراس باكا، وفق بيان لمكتب الرئيس الإسرائيلي.

وقال المكتب، إن الجانبين عقدا لقاء دبلوماسيا أوليا، تلاه اجتماع ثنائي موسع، تركزت خلاله المباحثات على تعزيز العلاقات وتعميق التعاون بين الجانبين، إلى جانب العمل المشترك لمواجهة "معاداة السامية".

ولاحقا، التقى هرتسوغ رئيس الوزراء المجري بيتر ماجار، وقال عبر حسابه على منصة "إكس" إنهما ناقشا العلاقات بين الجانبين وسبل تعزيز التعاون الثنائي.

وتشهد المجر بشكل دوري خروج مسيرات ومظاهرات شعبية منددة بالإبادة الإسرائيلية ومتضامنة مع الشعب الفلسطيني، كان أبرزها تنظيم مسيرة حاشدة تزامنت مع زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى بودابست في أبريل/نيسان 2025.