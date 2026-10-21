هتافات ضد عمر السومة و عبد الباسط الساروت تهز كرة السلة السورية

خبرني - أثارت هتافات أطلقها مشجعون خلال مباراة ناديَي الكرامة والوحدة في الدوري السوري لكرة السلة، ورددوا خلالها اسم عبد الباسط الساروت، ولاعب نادي الوحدة السوري لكرة القدم عمر السومة ، جدلا بين الناديين، دفع إدارتيهما إلى إصدار بيانين متبادلين بشأن تداعيات ما شهدته المواجهة.

وشهد اللقاء هتافات ضد عمر السومة الذي حضر اللقاء لمؤازرة فريق السلة في ناديه ، لكن الجماهير وصفته بالشبيح وطلبت منه مغادرة اللقاء.

في المقابل هتفت جماهير أخرى ضد عبد الباسط الساروت الذي يوصف بمنشد الثورة السورية.

الكرامة يطالب بالتحقيق

استنكرت إدارة نادي الكرامة، في بيان رسمي، ما وصفته بالإساءات والشتائم التي صدرت عن قلة من جماهير نادي الوحدة بحق عبد الباسط الساروت، أحد رموز الثورة السورية، الذي قُتل عام 2019.

وأكدت إدارة النادي أن شهداء سوريا الذين ضحوا بأرواحهم في سبيل الحرية والكرامة يستحقون الوفاء والتكريم، مشددة على أن الاختلاف الرياضي لا يبرر التطاول على رموز الوطن وشهدائه.

وطالب النادي وزارة الرياضة والشباب والاتحاد السوري لكرة السلة والجهات المعنية بفتح تحقيق عاجل في الحادثة، وتحديد المسؤولين عنها، واتخاذ إجراءات رادعة بحقهم وفق القوانين النافذة، لمنع تكرار مثل هذه التجاوزات.

وختم الكرامة بيانه بالتأكيد أن احترام تضحيات الشهداء مسؤولية وطنية وأخلاقية، وأن كرامتهم "خط أحمر".

الوحدة ينفي الإساءة

من جهته، قال مجلس إدارة نادي الوحدة إن التوتر الذي رافق المباراة جاء نتيجة هتافات متبادلة بين الجماهير، مؤكدا ضرورة الالتزام بالتعليمات التنظيمية والأمنية ومراجعة آلية دخول المشجعين لتفادي تكرار ما حدث.

وبشأن الجدل حول الهتافات المتعلقة بالساروت، أوضح النادي أن الهتافات المتداولة كانت ترحما على روحه، ولم تتضمن إساءة إليه أو انتقاصا من مكانته.

وأكد الوحدة أن الساروت، الذي يعد من رموز الثورة السورية، يحظى بمكانة واحترام كبيرين لدى السوريين، وأن تضحياته وتضحيات جميع الشهداء أكبر من أي مباراة أو خلاف رياضي.

ودعا النادي إلى عدم تداول المقاطع المجتزأة أو تأويلها بما يثير الفتنة، مشددا على أن جماهير الكرامة والوحدة «أهل وأخوة»، وأن ما يجمع دمشق وحمص أكبر من أي هتاف أو نتيجة.

الاتحاد السوري يشكّل لجنة تحقيق

من جانبه، أكد الاتحاد السوري لكرة السلة رفضه القاطع لأي سلوك يتنافى مع الروح الرياضية ومبادئ التنافس الشريف، أو يمس بالرموز الوطنية وكرامة شهداء سوريا.

وأعلن الاتحاد قراره تشكيل لجنة تحقيق مستقلة للوقوف على جميع ملابسات الأحداث التي رافقت مباراة الوحدة والكرامة، في خطوة تهدف إلى تحديد ما جرى خلال المواجهة.

وشدد الاتحاد على أن احترام شهداء سوريا ورموزها الوطنية «خطوط حمراء لا يمكن التهاون فيها»، مؤكدا رفضه أي تجاوزات تمس هذه المبادئ.