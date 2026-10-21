وصول جثمان شاب أردني توفي إثر نوبة قلبية في قطر

خبرني - وصل إلى أرض الوطن جثمان الشاب الأردني رامي هشام فندي الغزاوي، الذي توفي إثر نوبة قلبية تعرض لها في دولة قطر.

ومن المقرر تشييع جثمان الفقيد بعد صلاة عصر اليوم الأربعاء، من مسجد صبحي أمين إلى مقبرة المدينة الصناعية في محافظة إربد، حيث سيوارى الثرى.

وتتقبل عائلة الفقيد التعازي لمدة ثلاثة أيام، اعتباراً من الساعة الرابعة عصراً، للرجال في ديوان آل الغزاوي بمدينة إربد، شرقي دوار سال الصغير، وللنساء في منزل المرحوم بالقرب من مدرسة طبريا.

وسادت حالة من الحزن بين أهل الفقيد ومحبيه عقب الإعلان عن وفاته، وسط دعوات له بالرحمة والمغفرة ولذويه بالصبر والسلوان.

