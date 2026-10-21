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فيفا يحكم بـ57 ألفا لصالح الفيصلي 

  • 21 أكتوبر 2026
  • 01:13
فيفا يحكم بـ57 ألفا لصالح الفيصلي 
حسام أبو الذهب

خبرني  - حكمت الجهة المختصة في الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، بمبلغ 57 ألف دولار للنادي الفيصلي، على خلفية الشكوى التي رفعها النادي ضد السالمية الكويتي، على خلفية إعارة اللاعب حسام أبو الذهب، قبل فسخ عقده.

وبدأت القصة بإعارة الفيصلي لاعبه أبو الذهب للسالمية الكويتي، ما دفع الفيصلي للبحث عن لاعب بديل، قبل أن يتفاجأ بفسخ السالمية لعقد اللاعب، ما دفع الفيصلي لتقديم شكوى للمطالبة بمبلغ مالي كبير، على اعتبار أن النادي تضرر مما جرى.

"فيفا" لم يلب طلب الفيصلي بالحصول على مبلغ مالي كبير، واكتفى بالحكم لصالحه بمبلغ 57 ألف دولار.

وطالب "فيفا" النادي الفيصلي، بدفع مبلغ 5 آلاف دولار "رسوم تقاض"، فيما طالب السالمية بحوالي 15 ألف دولار "رسوم تقاض" أيضا.

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