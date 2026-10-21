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الأردن.. رحيل استشاري قلب الأطفال محمود عبّاد

  • 21 أكتوبر 2026
  • 01:08
الأردن رحيل استشاري قلب الأطفال محمود عبّاد

خبرني  - خيم الحزن على الأوساط الطبية الأردنية، عقب الإعلان عن وفاة الدكتور محمود عبّاد، استشاري قلب الأطفال في مستشفى النسائية والأطفال التابع لإدارة مستشفيات البشير.
ونعت إدارة مستشفيات البشير، ممثلة بمديرها العام الدكتور عاطف النمورة، ومديري المستشفيات ورؤساء الأقسام وجميع الموظفين، زميلهم الراحل الدكتور محمود عبّاد، معربة عن بالغ حزنها وأسفها لوفاته.
واستذكرت إدارة المستشفيات، في بيان نعي، ما قدمه الفقيد من عطاء وجهود مخلصة خلال مسيرته المهنية، مشيدة بإسهاماته في العمل الطبي وخدمة المرضى.
وتقدمت إدارة مستشفيات البشير بأصدق مشاعر التعزية والمواساة إلى أسرة الفقيد وذويه وزملائه، سائلة الله أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، وأن يلهم أهله ومحبيه الصبر والسلوان.
 

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