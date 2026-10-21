رحيل الطالب عون العدوان إثر صعقة كهربائية

خبرني - توفي الطالب عون محمد العدوان، الذي يدرس في السنة الثالثة بكلية الطب في الجامعة الأردنية، متأثراً بإصابته جراء صعقة كهربائية تعرض لها أثناء السباحة خلال رحلة ترفيهية، بعد فترة قضاها في العناية المركزة وسط دعوات من أسرته وزملائه بالشفاء.

وكان العدوان قد نُقل إلى المستشفى عقب تعرضه للصعقة الكهربائية، حيث تلقى الرعاية الطبية في قسم العناية المركزة، فيما تابع أهله وأصدقاؤه حالته الصحية على أمل تعافيه وعودته إلى مقاعد الدراسة، قبل الإعلان عن وفاته.

ونعت عمادة شؤون الطلبة في الجامعة الأردنية، ممثلة بعميدها وكوادرها، الطالب الراحل، معربة عن بالغ حزنها وأسفها لوفاته، ومقدمة التعازي والمواساة إلى أسرته وذويه وعموم عشيرة العدوان وزملائه في كلية الطب.

كما نعى فريق "همة الطب" في الجامعة الأردنية الطالب العدوان، الذي كان من طلبة دفعة 2024، معرباً عن حزنه لرحيله، وداعياً له بالرحمة والمغفرة ولأسرته بالصبر والسلوان.

ورحل العدوان قبل إكمال دراسته الجامعية وتحقيق حلمه بالتخرج وممارسة مهنة الطب، تاركاً حالة من الحزن بين زملائه وأصدقائه الذين كانوا يترقبون تحسن حالته الصحية وعودته إلى الجامعة.