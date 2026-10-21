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تفاصيل تشييع جثمان الطالبة الأردنية آمنة الرواشدة القادمة من اليمن

  • 21 أكتوبر 2026
  • 00:56
تفاصيل تشييع جثمان الطالبة الأردنية آمنة الرواشدة القادمة من اليمن

خبرني  - أعلنت عائلة الطالبة الأردنية آمنة معاوية الرواشدة، التي توفيت إثر حادث سير في اليمن، تفاصيل وصول جثمانها إلى المملكة ومراسم تشييعها، المقررة يوم الأربعاء، في محافظة الكرك.
وبحسب إعلان العائلة، من المقرر أن يصل جثمان الطالبة إلى مطار الملكة علياء الدولي عند الساعة العاشرة والنصف صباحاً، على أن تنطلق الجنازة عقب استكمال إجراءات الوصول إلى مقبرة العدنانية في محافظة الكرك، حيث سيوارى جثمانها الثرى فور وصول الجنازة.
وأوضحت العائلة أن عزاء الرجال سيقام في مجمع النقابات المهنية بضاحية المرج في محافظة الكرك، فيما سيكون عزاء النساء في منزل والدها بمنطقة مؤتة، بالقرب من مسجد الفرقان، شرقي دوار النجاصة.
 

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