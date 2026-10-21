مندوبا عن الملك.. الأمير فيصل يحضر احتفال مؤسسة ومركز الحسين للسرطان بمرور 25 عاما على تأسيسهما

خبرني - مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني، حضر سمو الأمير فيصل بن الحسين، الثلاثاء، احتفال مؤسسة ومركز الحسين للسرطان، بمناسبة مرور 25 عاما على تأسيسهما.

وتخلّل الحفل، الذي عقد برعاية ملكية، عرض أبرز الإنجازات والمحطات في مسيرة المركز منذ تأسيسه، وما حققه من تقدم في تطوير خدمات رعاية مرضى السرطان، وتعزيز جودة الرعاية الصحية المقدمة لهم.

واستمع سمو الأمير فيصل، بحضور سمو الأمير طلال بن محمد، إلى كلمة ألقتها سمو الأميرة غيداء طلال، رئيسة هيئة أمناء المؤسسة والمركز، ثمّنت فيها الدعم الملكي المتواصل لرسالة المؤسسة والمركز منذ انطلاقتهما، وهو ما يبعث الطمأنينة والأمان في نفوس مرضى السرطان.

وأكّدت سمو الأميرة أنّ الثقة التي أولاها الأردنيون والأشقّاء العرب للمؤسسة على مدى خمسة وعشرين عاما تشكّل إنجازا رفيعا، لافتة إلى أنّ هذه الثقة تمثل بوصلة قرارات المؤسسة للالتزام بأعلى المعايير، واستقطاب الكفاءات الطبية.

وأعلنت سموها أنّ المشروع القادم للمؤسسة والمركز هو إنشاء مستشفى متخصص للأطفال المصابين بالسرطان، ليكون الأول من نوعه في العالم العربي.

وتحدث عدد من المتعافين من السرطان عن تجاربهم وقصص شفائهم، بما يعكس رسالة الأمل للمؤسسة والمركز منذ تأسيسهما.

وخلال الحفل، كرّمت سمو الأميرة غيداء أعضاء هيئة الأمناء والقيادات الإدارية في المؤسسة والمركز، تقديرا لجهودهم وعطائهم المتواصل. كما كرّم سمو الأمير طلال أبرز الداعمين والشركاء للمؤسسة والمركز، تقديرا لعطائهم على مدار السنوات.

ويواصل المركز مسيرته في تطوير خدماته العلاجية وتعزيز مكانته كمركز إقليمي متخصص في رعاية مرضى السرطان، إذ يتولّى علاج نحو 70% من حالات السرطان في الأردن، كما قدّم العلاج لأكثر من 85 ألف مريض من الأطفال والبالغين من الأردن والعالم العربي، وحقّق نسب شفاء تصل إلى 85% لدى مرضى سرطان الأطفال.

وشهدت السنوات الماضية توسعا في خدمات المركز وقدرته الاستيعابية، من خلال افتتاح مبانٍ ومَرافق جديدة في عمّان، وافتتاح مبنى في العقبة لخدمة المرضى في جنوب المملكة.