ريمونتادا مثيرة لليفربول .. وهاتريك فودين يقود السيتي لانتصار كاسح

حقق ليفربول فوزًا مثيرًا على ضفه فياريال بنتيجة 4-3 بعدما كان متأخرًا بثنائية في المباراة التي جرت بين الفريقين على ملعب "أنفيلد" مساء اليوم الثلاثاء ضمن الجولة الثالثة من مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا، في وقت اكتسح مانشستر سيتي ضيفه أيك أثينا اليوناني بخماسية مقابل هدف واحد على ملعب "الاتحاد".

وفاز ليفربول للمباراة الثالثة على التوالي ليحقق العلامة الكاملة ويحتل المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 9 نقاط، خلف باريس سان جيرمان بفارق الأهداف.

بينما احتل فياريال المركز الـ19 برصيد 3 نقاط فقط.

في المقابل، وصل مانشستر سيتي للنقطة السادسة في المركز السادس، ليمحي جراحه بعد الخسارة من باريس سان جيرمان في الجولة الماضية.

أما أيك أثينا فاحتل المرتبة 27 برصيد 3 نقاط.

ريمونتادا ليفربول

في مباراة ليفربول، تقدم فياريال بثنائية مبكرة عن طريق جيورج ميكوتادزي وسيرجي كاردونا في الدقيقتين 4 و29، فيما تسبب خطأ من فيرجيل فان دايك في إعادة الكرة لحارسه في استقبال الهدف الأول.

لكن الريدز انتفض ورد بهدفين قبل نهاية الشوط الأول، بتوقيع أليكسيس ماك أليستر ورونالد أراوخو في الدقيقتين 36 و45+3 على الترتيب.

وعاد أليستر ليمنح الفريق الإنجليزي التقدم لأول مرة في المباراة بهدف في الدقيقة 65، وبعدها بأربع دقائق عزز فلوريان فيرتز التقدم بهدف رابع.

ومع ذلك لم يستسلم فياريال، إذ سجل هدفًا ثالثًا بتوقيع تاني أولواسيي قبل نهاية الوقت الأصلي من المباراة بـ3 دقائق، لكن الوقت لم يسعفه لإدراك التعادل.

فودين يتألق في غياب هالاند

وفي مباراة مانشستر سيتي، وضع إليوت أندرسون الفريق السماوي في المقدمة بهدف بعد 12 دقيقة على بداية المباراة، ثم عزز فيل فودين التقدم بهدف ثانٍ في الدقيقة 34.

لكن أيك أثينا قلص الفارق بهدف ستافروس بيليوس بعد 7 دقائق على بداية الشوط الثاني، ومع ذلك أعاد ريان شرقي فارق الهدفين في الدقيقة 57.

وسجل فودين هدفين آخرين في الدقيقتين 65 و76 ليكمل "الهاتريك"، ويقود الفريق السماوي لانتصار كبير في غياب الهدّاف إرلينج هالاند، الذي فضل المدرب إنزو ماريسكا إراحته والإبقاء عليه على مقاعد البدلاء طوال المباراة.