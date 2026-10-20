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باريس سان جيرمان يُسقط برشلونة برباعية ويلحق به أول خسارة في الموسم

  • 20 أكتوبر 2026
  • 23:56
باريس سان جيرمان يُسقط برشلونة برباعية ويلحق به أول خسارة في الموسم

خبرني - حقق باريس سان جيرمان فوزا مثيرا على برشلونة بنتيجة 4-2، في المواجهة التي جمعتهما على ملعب حديقة الأمراء، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مرحلة الدوري في دوري أبطال أوروبا، ليلحق بالفريق الكتالوني أول خسارة له في المسابقة هذا الموسم.

وافتتح ديزيري دوي التسجيل للفريق الباريسي في الدقيقة 38، قبل أن يدرك شافي إسبارت التعادل لبرشلونة في الدقيقة 55.

وعاد سان جيرمان للتقدم عبر لوكاس هيرنانديز في الدقيقة 72، لكن لامين جمال أعاد المباراة إلى التعادل في الدقيقة 79.

ومنح فيتينيا التقدم مجددا لأصحاب الأرض في الدقيقة 81، واختتم فابيان رويز الرباعية في الدقيقة 86، ليحسم الفريق الباريسي القمة الأوروبية لصالحه.

وبهذا الفوز، رفع باريس سان جيرمان رصيده إلى 9 نقاط، بعدما حقق انتصاره الثالث في مرحلة الدوري، فيما تجمد رصيد برشلونة عند 6 نقاط. 

 

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