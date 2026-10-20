إيطاليا تعتزم نشر الجيش في ميلانو بعد اندلاع اشتباكات بين الشرطة ومحتجين

تعتزم حكومة روما إرسال 500 عنصر من الجيش إلى ميلانو في أعقاب أعمال النهب والاشتباكات بين الشرطة ومحتجين، التي شهدتها المدينة خلال نهاية الأسبوع، ودفعت علامات تجارية فاخرة إلى إغلاق متاجرها في كبرى مدن شمال إيطاليا، بحسب "فرانس برس".

وتشهد مختلف أنحاء إيطاليا تظاهرات واسعة يشارك فيها طلاب مدارس وثانويات وجامعات ومزارعون وسائقو شاحنات احتجاجًا على غلاء المعيشة. ومن المرجح أن يُعطي مجلس الوزراء الضوء الأخضر لنشر الجيش ومنح العسكريين صلاحيات مؤقتة تتيح لهم دعم قوات الأمن في المدينة خلال اجتماع الثلاثاء.

وأسفرت المواجهات العنيفة مع الشرطة السبت والأحد عن توقيف المئات وإصابة العشرات من عناصر الشرطة. وتعرضت عدة متاجر في عاصمة الموضة الإيطالية للنهب.

ومن المتوقع خروج احتجاجات جديدة السبت المقبل.

إلى ذلك، تدرس الحكومة إجراءات إضافية لقمع الاحتجاجات، تشمل فرض قيود على التجمعات العامة وتخفيف شروط توقيف القصر وفرض عقوبات أكثر صرامة بحق أولياء أمورهم.

ووصف نائب رئيس الوزراء الإيطالي ماتيو سالفيني المواجهات بـ"المشينة"، مؤكدًا عبر إحدى الإذاعات المحلية أن مجلس الوزراء سيعلن حزمة "إجراءات فورية" تشمل نشر عناصر الجيش.

