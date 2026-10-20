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  • الجيش اللبناني: إسرائيل أطلقت ادعاءات باطلة بشأن عمل قواتنا جنوب الليطاني

الجيش اللبناني: إسرائيل أطلقت ادعاءات باطلة بشأن عمل قواتنا جنوب الليطاني

  • 20 أكتوبر 2026
  • 23:24
الجيش اللبناني إسرائيل أطلقت ادعاءات باطلة بشأن عمل قواتنا جنوب الليطاني

خبرني - رفض الجيش اللبناني يوم الثلاثاء مزاعم الجيش الإسرائيلي عبر صفحته الرسمية على منصة إكس والادعاءات الباطلة بشأن عمل الجيش اللبناني في منطقة جنوب الليطاني، مشكّكًا في قدرته على تنفيذ المهام الموكلة إليه.

وأكد الجيش في بيان على صفحته بموقع أنّ الوحدات العسكرية باشرت في ديسمبر (كانون الأول) 2025 معالجة منشأة عسكرية في بلدة كفرا – بنت جبيل، واستمرّت في تنفيذ مهمتها حتى تاريخ 16/03/2026، حين أوقفت العمل داخل المنشأة وأخلت المنطقة بناءً على طلب لجنة الإشراف على وقف الأعمال العدائية (Mechanism) نتيجة التهديدات الإسرائيلية بقصفها، مع الإشارة إلى أنّ قيادة الجيش أبلغتها أنّ المهمة لم تُستكمَل بعد، وأنّ كمية من الأعتدة العسكرية والذخائر الحربية لا تزال موجودة داخل المنشأة، التي تعرّضت لاحقًا لقصف إسرائيلي.

وأكد الجيش اللبناني أنه على الرغم من مطالبته مرارًا بتأمين استئناف العمل لاستكمال تفريغ المنشأة، اصطدمت هذه المساعي بالرفض الإسرائيلي، إلى أنْ استأنفت الوحدات العسكرية مهمتها بتاريخ 15 أغسطس (آب) 2026، بالتنسيق مع Mechanism، وواصلت العمل حتى إنجازه بصورة نهائية وإقفال المنشأة بتاريخ 16 أكتوبر (تشرين الأول) 2026.

وأوضح الجيش أن مقطع الفيديو الذي تظهر فيه شاحنة تعرّضت لاستهداف إسرائيلي، يعود لتاريخ 3 يوليو (تموز) 2026 وفي منطقة صديقين – صور، أي بعد حوالي أسبوع من توقيع اتفاق الإطار.

وأكدت قيادة الجيش اللبناني أنّ جميع هذه الوقائع والإجراءات موثّقة لدى لجنة الإشراف على وقف الأعمال العدائية، بما يدحض الادعاءات الإسرائيلية ويُثبت حقيقة الجهود التي تبذلها المؤسسة العسكرية في الجنوب.

كما شدد بيان الجيش على أنّ تكرار حملات التضليل ونشر الأكاذيب في الآونة الأخيرة من قبل الاحتلال الإسرائيلي يندرج في سياق محاولات النيل من مصداقية الجيش محليًّا ودوليًّا، بالتزامن مع المفاوضات الجارية.

وجددت قيادة الجيش اللبناني تأكيد التزامها الكامل أداء واجباتها وتعهداتها وتنفيذ المهام الموكلة إليها، في حين يواصل الاحتلال الإسرائيلي اعتداءاته وخروقاته للتفاهمات القائمة.
 

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