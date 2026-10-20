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ضبط مركبة تنقل السماد العضوي غير المعالج في عمّان

  • 20 أكتوبر 2026
  • 23:12
ضبط مركبة تنقل السماد العضوي غير المعالج في عمّان

خبرني - نفذت مديرية زراعة العاصمة ، بالتعاون والتنسيق مع الإدارة الملكية لحماية البيئة – قسم الرقابة البيئية ، مساء يوم الاثنين الموافق 19/10/2026 ، حملة رقابية ميدانية على موقع في محافظة العاصمة .

وخلال الكشف الميداني، بينت المديرية أنه جرى ضبط مركبة (ديانة) كانت تنقل 2.5 طن من زبل الحيواني غير المعالج ( الدجاج البياض ) دون تصريح نقل ، حيث جرى اتخاذ الإجراءات اللازمة وفق الأصول والتعليمات المعمول بها .

وتأتي هذه الإجراءات في إطار تعزيز الرقابة على تداول ونقل المخلفات العضوية، والحد من الممارسات المخالفة، بما يسهم في حماية البيئة والصحة العامة، والحد من مصادر تكاثر الذباب المنزلي، وتعزيز الإدارة السليمة للمخلفات الحيوانية والزراعية .

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