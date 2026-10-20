الاتحاد يستعيد توازنه بفوز كبير أمام الاتفاق

خبرني - عاد الاتحاد إلى طريق الانتصارات بعد ثلاث مباريات دون فوز في مختلف المسابقات، بعدما تغلب على مضيفه الاتفاق بنتيجة 4-1، يوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة العاشرة من دوري روشن السعودي لكرة القدم.

ورفع الاتحاد رصيده إلى 20 نقطة في المركز الرابع، فيما تجمد رصيد الاتفاق عند 15 نقطة في المركز الثامن.

وافتتح جورج إيلينيكينا التسجيل للاتحاد في الدقيقة 16، قبل أن يدرك سلطان هارون التعادل للاتفاق في الدقيقة 34.

وفي الشوط الثاني، أعاد حسام عوار التقدم للاتحاد بتسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 53، قبل أن يعزز البديل يوسف النصيري تفوق الفريق الضيف بالهدفين الثالث والرابع عند الدقيقتين 80 و85 على الترتيب.

وكان الاتحاد قد فشل في تحقيق أي فوز خلال مبارياته الثلاث السابقة بمختلف المسابقات، إذ خسر أمام شباب الأهلي الإماراتي 2-1 في دوري أبطال آسيا للنخبة، وقبلها أمام الهلال 3-2 في الدوري السعودي، فيما تعادل مع الشمال القطري 1-1.