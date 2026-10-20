الأردن.. الجيش يحبط محاولة تهريب أجهزة تحكم إلكترونية بواسطة طائرة مسيّرة

خبرني - أحبطت المنطقة العسكرية الجنوبية، اليوم الثلاثاء، محاولة تهريب أجهزة تحكم إلكترونية بواسطة طائرة مسيّرة (درون) على واجهتها، ضمن منطقة مسؤوليتها.

وتمكنت وحدات حرس الحدود من رصد الطائرة والتعامل معها وإسقاطها داخل الأراضي الأردنية، وضبط حمولتها، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية والعسكرية.

وجرى تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة، لاستكمال الإجراءات القانونية والتحقيقية اللازمة.

وتؤكد القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي استمرارها في التصدي لعمليات التهريب والتسلل بمختلف أساليبها ووسائلها، وتسخير كامل قدراتها العملياتية والاستخبارية للتعامل معها، مشددةً على جاهزية وحدات حرس الحدود للتصدي لأي تهديد يستهدف أمن المملكة واستقرارها.