4 ذهبيات للأردن في بطولة قطر الدولية السادسة للتايكواندو

خبرني - حقق لاعبو ولاعبات المنتخب الوطني للتايكواندو، الثلاثاء، أربع ميداليات ذهبية في بطولة قطر الدولية السادسة للتايكواندو، والتي تشهد مشاركة 1152 لاعباً ولاعبة من 46 دولة.

وتوج اللاعب عبدالله شاهين بالميدالية الذهبية لوزن تحت 51 كغم، بعد تحقيقه خمسة انتصارات متتالية، فيما أحرز اللاعب أحمد الدهامشة ذهبية وزن تحت 73 كغم، عقب تحقيقه أربعة انتصارات.

من جانبها، توجت اللاعبة آية مغاري بالميدالية الذهبية بعد تحقيقها أربعة انتصارات، فيما أحرزت اللاعبة لمى البقور ذهبية وزن تحت 63 كغم، عقب تحقيقها أربعة انتصارات.