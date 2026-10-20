القيادة المركزية الأميركية: هرمز مفتوح ولن نناقش عمليات مستقبلية بشأن الكابلات

خبرني - أكد المتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية تيم هوكينز للجزيرة تأهب قواته للتعامل مع التهديدات الإيرانية، لكنه امتنع عن الرد على أسئلة بشأن حماية كابلات الإنترنت في مضيق هرمز، وعن مناقشة عمليات مستقبلية أو تقديم تقييم استخباراتي لقدرة طهران على استهدافها.

وقال هوكينز في تصريحات إعلامية، إنه اطلع على التقارير المتعلقة بتهديدات الحرس الثوري الإيراني لكابلات الإنترنت، معتبرا أن هذه التهديدات تعكس ما وصفه بيأس إيران نتيجة الضغوط المفروضة عليها، وتقويض قدراتها وموارد تمويلها.

وردا على سؤال مباشر بشأن قدرة القوات الأمريكية على حماية هذه الكابلات، قال: "لن أتحدث عن أي عمليات محتملة في المستقبل"، متذرعا بأن كشف هذه التفاصيل لا يخدم أمن القوات وسلامتها. وأكد استمرار التأهب والتعاون مع الشركاء الإقليميين لتعزيز الأمن.

وعندما سُئل عما إذا كانت إيران قادرة على استهداف الكابلات وتدميرها، امتنع عن تقديم تقييم استخباراتي، وكرر أن القوات الأمريكية متيقظة ومستعدة للتعامل مع التهديدات، دون الخوض في كيفية الرد.

الملاحة والحصار

وفي شأن حركة السفن، قال هوكينز إن مضيق هرمز مفتوح بالكامل ومتاح لعبور السفن بأمان، وإن واشنطن وشركاءها الإقليميين يتحكّمون فيه، متهما إيران بمحاولة استهداف السفن التي تمر عبره.

وأوضح أن 95% من السفن التي حاولت عبور المضيق خلال الأسابيع والأشهر الماضية تمكّنت من المرور بأمان ودون حوادث، وردا على سؤال للمذيع فيما إذا كان من الممكن اعتبار المضيق بأنه بات آمنا، قال المسؤول العسكري إن تصريحاته لا تعني أن المضيق آمن بنفس نسبة عبور السفن.

وقال إن آلاف السفن عبرت المضيق بأمان، وإن أكثر من 1.4 مليار برميل من النفط الخام نُقلت عبره خلال الأشهر الماضية، في حين تواصل إيران ما وصفه بعدوان غير مبرر.

وأرجع هوكينز تضرر السفن إلى هجمات بمقذوفات إيرانية، رافضا الرواية الإيرانية التي تعزو الحوادث إلى ألغام بحرية.

وأضاف أن الجيش الأمريكي حاضر في المنطقة، وقد قوض قدرات الحرس الثوري، مؤكدا استمرار الحصار على إيران لمنع تدفق الصادرات والواردات منها وإليها.