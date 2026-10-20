أحمد هايل مدربا للوحدة السوري

خبرني - أعلن نادي الوحدة السوري تعيين المدرب أحمد هايل مديرا فنيا للفريق الأول لكرة القدم، لقيادته في المرحلة المقبلة.

وأضاف النادي السوري أن هايل سيبدأ مهمته مطلع الأسبوع المقبل، مع استمرار مصعب محمد مدربا عاما وبقية الجهاز الفني.

وقال هايل إنه سيتوجه الأربعاء إلى سوريا لمباشرة مهامه التدريبية، معربا عن تطلعه إلى قيادة الفريق وتحقيق النتائج التي تلبي طموحات إدارته وجماهيره خلال المرحلة المقبلة.

وسبق لهايل تدريب المنتخب الوطني تحت سن 23 عاما، الذي قاده للتتويج بلقب بطولة غرب آسيا عام 2021، كما عمل مساعدا لمدرب المنتخب الوطني الأول، وتولى تدريب فريقي الفيصلي والحسين.