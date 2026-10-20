وزير الصحة النيجيري يؤكد تسجيل حالة إصابة بفيروس إيبولا في البلاد

خبرني - أعلن وزير الصحة النيجيري محمد علي باتي، اليوم الثلاثاء، تسجيل إصابة مؤكدة بفيروس إيبولا في العاصمة أبوجا بعد عملية فحص بأحد المختبرات.

وذكر الوزير أن المصاب بالفيروس امرأة سبق لها السفر إلى أوغندا في شرق أفريقيا.

وقال لهيئة التلفزيون النيجيرية "إنها تخضع للعزل وتتلقى رعاية طبية عالية الجودة".

وقد أُجريت عملية تتبع للمخالطين -وهي مستمرة في الوقت الراهن- حيث تبين أن 44 شخصا خالطوها بالفعل.

وكانت وزارة الصحة في كينيا قد سجلت، اليوم الثلاثاء، إصابة جديدة بفيروس إيبولا، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للإصابات إلى تسع حالات.

وأضافت الوزارة أن أحدث إصابة هي لأحد أفراد الأسرة المقربين من أول مريض، وأنها كانت تخضع بالفعل للحجر الصحي.