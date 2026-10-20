قائمة المنتجات التي تطلقها أبل الأسبوع المقبل

خبرني - تستعد شركة أبل للكشف عن مجموعة جديدة من منتجاتها الأسبوع المقبل، في فعالية تحمل اسم "Pro and Tell"، وسط توقعات بالإعلان عن تحديثات لأجهزة MacBook Pro وiMac، مع احتمال تقديم معالج Apple Silicon M6 وظهور أول حاسوب ماك بوك بشاشة تعمل باللمس.

وتشير التوقعات إلى أن معالج M6 سيكون أحد أبرز التحديثات المحتملة للأجهزة الجديدة. كما رجّح مارك غورمان، الصحفي في وكالة "بلومبرغه" المعروف بتسريباته المتعلقة بمنتجات "أبل"، أن تكشف الشركة عن حاسوب ماك بوك مزود بشاشة تعمل باللمس خلال الفعالية.

وعلى الرغم من أن "أبل" تمتلك تاريخًا طويلًا في تطوير الأجهزة المزودة بشاشات اللمس، بدءًا من الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية، فإن حواسيب ماك بوك بمختلف إصداراتها لم تحصل حتى الآن على هذه الميزة.

ووفقًا لموقع "Engadget"، قد تشمل المنتجات المرتقبة أيضًا إصدارًا جديدًا من جهاز آيباد ميني، إلى جانب حواسيب ماك بوك برو بقياسي شاشة 14 و16 بوصة.

ولا تتضمن هذه التوقعات، حتى الآن، تغييرات ثورية مؤكدة، لكنها تأتي في وقت تسرّع فيه "أبل" وتيرة إطلاق منتجاتها وتحديث أجهزتها، بعد الكشف عن مجموعة جديدة من ساعات Apple Watch، وهاتف آيفون ديو القابل للطي، ومواصلة التوسع في سوق الأجهزة المنزلية الذكية.

منظومة "أبل" تتوسع لتشمل مزيدًا من الأجهزة

مع الارتفاع المتواصل في أسعار الأجهزة الإلكترونية، لم تعد "أبل" الشركة الوحيدة التي تنافس في الفئات السعرية المرتفعة، رغم أن أسعار أجهزة ماك بوك الجديدة لم تتضح بعد.

وفي المقابل، يُعد جهاز MacBook Neo، الذي أُطلق خلال العام الحالي، أحد الخيارات الأقل تكلفة في سوق الحواسيب المحمولة، ما يمنح "أبل" حضورًا في شريحة سعرية أوسع من المعتاد.

ورغم أن الشركة لا تزال بعيدة عن تصنيف نفسها باعتبارها علامة اقتصادية، فإن ارتفاع أسعار الأجهزة الإلكترونية عمومًا يقلل من الفارق السعري بينها وبين بعض المنافسين.

ومع التشكيلة المرتقبة من حواسيب ماك بوك، وهاتف آيفون ديو القابل للطي، ومجموعة واسعة من الأجهزة القابلة للارتداء، إلى جانب الأقفال الذكية وكاميرات المراقبة المنزلية، بات بإمكان المستخدمين الاعتماد على منظومة متكاملة من أجهزة "أبل" في حياتهم اليومية.

ويمكن لهذه المنظومة أن تجعل المساعد الصوتي Siri المدعوم بالذكاء الاصطناعي جزءًا أكبر من تجربة الاستخدام، خصوصًا لدى من يعتمدون على أجهزة الشركة وخدماتها المختلفة.

ومن المقرر أن تُقام الفعالية في مدينة لوس أنجلوس يوم 28 أكتوبر، وفقًا للتقرير.