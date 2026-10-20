ترمب: سأنفق أكثر من 400 مليون دولار لدعم الحزب الجمهوري في الانتخابات النصفية

خبرني - قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الثلاثاء، إنه سينفق أكثر من 400 مليون دولار على حملات الحزب الجمهوري الانتخابية، في حين أفادت صحيفة (نيويورك تايمز) بإنفاق مايكل بلومبرج، رئيس بلدية مدينة نيويورك السابق، 80 مليون دولار لدعم الديمقراطيين قبل انتخابات التجديد النصفي في الكونغرس المقرر إجراؤها في الثالث من تشرين الثاني.

وتأتي هذه الالتزامات المالية في وقت يسعى فيه الديمقراطيون لاستعادة السيطرة على الكونغرس، إذ يتنافس المرشحون على 470 مقعدا في مجلسي النواب والشيوخ اللذين يسيطر عليهما الجمهوريون.

وكتب ترمب على منصة (تروث سوشال) للتواصل الاجتماعي "أنفقت، أو سأنفق، أكثر من 400 مليون دولار بحلول يوم الانتخابات. أُنفق أكثر من 300 مليون دولار بالفعل على الإعلانات والتواصل المباشر وغير المباشر مع الناخبين والتجمعات الانتخابية الحضورية والجارية عن بعد وساحات التجمعات وبرامج حث الناخبين على التصويت وضمان نزاهة الانتخابات، وغير ذلك".

وأبلغ فريق بلومبرج صحيفة نيويورك تايمز بإنفاقه 80 مليون دولار لصالح الديمقراطيين في أيلول وتشرين الأول.

وذكرت نيويورك تايمز أن ما لا يقل عن 50 مليون دولار من أموال بلومبرج تُنفق في انتخابات مجلس النواب، بما في ذلك 24 مليون دولار لمنظمة (إيفريتاون فور جان سيفتي) التي شارك بلومبرج في تأسيسها. وقدم بلومبرج 16 مليون دولار إلى لجنة العمل السياسي (هاوس ميجوريتي).

وكان ترمب قد وعد في وقت سابق كل بالغ في الولايات المتحدة بخمسة آلاف دولار، إذا حافظ الجمهوريون على سيطرتهم على الكونغرس في انتخابات التجديد النصفي المقررة في تشرين الثاني المقبل.

وذكر ترمب في مؤتمر للحزب الجمهوري في دالاس "إذا فاز الجمهوريون بمجلس النواب ومجلس الشيوخ، كلاهما... بفضل قوتنا الهائلة ونجاحنا الاقتصادي، سأخصص خمسة آلاف دولار لكل مواطن بالغ في الولايات المتحدة الأميركية".

وأضاف "الشرط الوحيد الذي أضعه هو أن يتم إنفاق المبلغ داخل الولايات المتحدة الأميركية"، قائلا "سيطلق على ذلك اسم أرباح ترامب"، من دون توضيح مصدر الأموال.