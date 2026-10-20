*
الثلاثاء: 20 أكتوبر 2026
خبرني - ننقل لك أخبار الأردن والعالم بموثوقية وتميّز

غنابري عن مواجهة فريق يدربه أرتيتا: شعور غريب

  • 20 أكتوبر 2026
  • 22:03
غنابري عن مواجهة فريق يدربه أرتيتا شعور غريب

خبرني - أكد الألماني سيرج غنابري، جناح بايرن ميونخ، أنه لم يتفاجأ بالنجاح الذي حققه زميله السابق ميكيل أرتيتا في عالم التدريب، مشيراً إلى أن المدرب الإسباني كان يتمتع بشخصية قيادية منذ أن كان لاعباً في صفوف أرسنال الإنجليزي.

ويستعد غنابري لمواجهة فريقه السابق أرسنال، الذي يقوده أرتيتا، يوم الأربعاء على ملعب أليانز أرينا، ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا.

وقال غنابري في مؤتمر صحفي يوم الثلاثاء: كان أرتيتا بالتأكيد أحد القادة داخل فريقنا آنذاك، وكان قائداً للفريق خلال الموسم الذي لعبنا فيه معاً.

وأضاف: أتذكر أنه كان يساعدنا كثيراً ويقدم لنا النصائح باستمرار، وكان شخصاً منفتحاً ويسهل التواصل معه، وهذا يعكس مدى طيبة شخصيته.

وتابع اللاعب الألماني البالغ من العمر 31 عاماً: "قاد الفريق لتحقيق نجاحات كبيرة، لا يمكن القول إننا توقعنا أن يصبح مدرباً ناجحاً، لكنه تطور بشكل واضح وقدم عملاً رائعاً".

واعترف غنابري بأن مواجهة فريق يقوده أحد زملائه السابقين تبدو أمراً غريباً، موضحاً إنها مباراة خاصة بالنسبة لي، لأنني سأواجه فريقي السابق الذي قضيت فيه سنوات عديدة، ونشأت داخله منذ أن كان عمري 16 عاماً.

مواضيع قد تعجبك

الأخبار المتعلقة

غرامة كريستيانو رونالدو تساوي 38 ثانية من راتبه
غرامة كريستيانو رونالدو تساوي 38 ثانية من راتبه
  • 2026-10-20 19:06
إلزام الفيصلي والحسين والوحدات بدفع أكثر من نصف مليون دينار
إلزام الفيصلي والحسين والوحدات بدفع أكثر من نصف مليون دينار
  • 2026-10-20 18:40
(لقد خذلني).. تين هاغ يكشف عن خلافه مع كريستيانو رونالدو
(لقد خذلني).. تين هاغ يكشف عن خلافه مع كريستيانو رونالدو
  • 2026-10-20 17:27
مايك تايسون يعلن حضوره أسبوع الفنون القتالية المختلطة في الأردن
مايك تايسون يعلن حضوره أسبوع الفنون القتالية المختلطة في الأردن
  • 2026-10-20 10:04
شراكته مع مبابي لم تنجح.. لماذا يلعب ريال مدريد أفضل من دون فينيسيوس جونيور؟
شراكته مع مبابي لم تنجح.. لماذا يلعب ريال مدريد أفضل من دون فينيسيوس جونيور؟
  • 2026-10-20 02:38
برشلونة ومدريد .. من استفاد أكثر من قرارات التحكيم خلال العقد الأخير؟
برشلونة ومدريد .. من استفاد أكثر من قرارات التحكيم خلال العقد الأخير؟
  • 2026-10-20 00:26