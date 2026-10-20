غوغل تعلن أعطالا في خدمات الحوسبة السحابية بعدة مناطق أوروبية

خبرني - أفادت شركة غوغل الثلاثاء عبر موقعها الإلكتروني المخصص لمتابعة خدماتها، بأعطال خطرة في خدمات تابعة لـ"غوغل كلاود" في مركز بياناتها الأوروبي الواقع في لندن.

وأعلن مصرف "ريفولت" الرقمي البريطاني عن أعطال تؤثر على عدد من خدماته، عزاها مصدر مطّلع إلى عطل في خدمات "غوغل كلاود".

بينما قالت غوغل في تحديث بهذا الشأن إن "عددا من خدمات غوغل كلاود تشهد ارتفاعا في معدلات الأخطاء وانقطاعات متقطعة في الشبكة في منطقة يوروب وست"، في إشارة إلى مركز بياناتها في لندن.

وأظهرت صفحة حالة الخدمات الخاصة بمصرف "ريفولوت" (Revolut) أن معظم خدماتها كانت غير متاحة أو متاحة جزئياً، بما في ذلك عمليات الدفع بالبطاقات والسحب من أجهزة الصراف الآلي.

وذكر مصرف "ريفولوت" عبر منصة "إكس" (X): "نواجه حالياً خللاً يؤثر على العديد من خدماتنا. ونؤكد أن أموال جميع عملائنا وبياناتهم في أمان".

وفي وقت لاحق، أفادت "غوغل" (Google) أن انقطاعاً في التيار الكهربائي بمركز بيانات تابع لـ "غوغل كلاود" (Google Cloud) في لندن تسبب في اضطرابات كبيرة في شبكتها وخدماتها يوم الثلاثاء.

وأوضحت "غوغل" عبر موقعها الإلكتروني المخصص لحالة خدمات "غوغل كلاود" أنها واجهت انقطاعاً "بسبب خلل في الطاقة"، مشيرة إلى أنها تأمل في استعادة الخدمات جزئياً في وقت قريب.

وقد أُبلغ عن حدوث اضطرابات واسعة النطاق في التطبيقات المصرفية والخدمات الإلكترونية الخاصة ببنوك بريطانية، من بينها "ريفولوت" (Revolut) و"لويدز" (Lloyds).

وبحسب وكالة أنباء رويترز، أعلن بنك "آي إن جي" (ING) في ألمانيا عن وجود مشكلات في تسجيل الدخول إلى الخدمات المصرفية عبر الإنترنت وتطبيق البنك، وذلك نتيجة خلل فني.

وبحسب هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي، أظهر موقع "داون ديتيكتور" (Downdetector) -الذي يجمع بلاغات حول المشكلات التي تواجه برامج الويب- ارتفاعاً في عدد المشكلات عبر مجموعة من المواقع الإلكترونية صباح اليوم الثلاثاء.

وليس من المعروف ما إذا كانت جميع الشركات المدرجة تستخدم خدمات "غوغل كلاود" (Google Cloud).