هاري يدق أبواب العائلة المالكة ببريطانيا

خبرني - قال الأمير هاري إنه يأمل في التصالح مع والده الملك تشارلز ملك بريطانيا وبقية أفراد عائلته الذين انفصل عنهم عندما انتقل إلى أمريكا.

وتسبب هاري، البالغ من العمر 42 عاما وابن الملك الأصغر، في حدوث انقسام كبير داخل العائلة عندما تخلى هو وزوجته ميجان عن مهامهما الملكية وانتقلا في 2020 إلى ولاية كاليفورنيا الأمريكية التي وجّها منها انتقادات شديدة للمؤسسة الملكية، وفق رويترز.

ولم يتحدث هاري مع شقيقه الأكبر، ولي العهد الأمير وليام، إلا نادرا على مدى سنوات، ولم تلتقِ عائلته مع والده مجددا إلا في الآونة الأخيرة.

وقال هاري في مقابلة مع مجلة (جي.كيو) إنه يرغب في إصلاح الأمور.

وعاد هاري في الآونة الأخيرة إلى بريطانيا برفقة ميجان وابنيهما.

"التصالح هو ما يهم"

هاري مضى قائلا للمجلة "مع كل ما يجري في العالم، فإن التصالح هو أهم شيء بالنسبة لي".

وذكر أنه يتفهم الاهتمام الكبير الذي تحظى به أوضاع عائلته.

وأضاف "هناك خلافات بين الأشقاء، وهناك علاقات متصدعة بين الأبناء ووالديهم، أو بين الأبناء وأحد الوالدين".

وأوضح "وقد تلهم جهود التصالح بعض الناس لتحسين علاقاتهم الخاصة"، مضيفا: "وهناك من لا يريدون أن ينجح هذا التصالح. أما أنا فأريده أن ينجح".

وأكمل هاري دوق ساسكس حديثه لمجلة جي.كيو قائلا إنه على الرغم من أن "الندوب تبقى إلى الأبد"، فإنه يريد تشجيع الجميع على نسيان الماضي.

وأردف "بالنسبة لي، هناك ما يكفي من المآسي في العالم وفي حياة الناس، ولا داعي لمواصلة الخلافات العائلية. الأمر لا يستحق العناء"