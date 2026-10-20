العربة أمام الحصان

ينطبق هذا المثل على شرط الكيان الصهيوني للبنان بنزع سلاح المقاومة الأسلامية في لبنان (حزب الله ) قبل الانسحاب من الجنوب اللبناني والسماح للجيش اللبناني دخول كامل مدن وقري الجنوب اللبناني، وهو شرط طلبه الكيان الصهيونى من السلطة اللبنانية إثناء المباحثات المباشرة بين لبنان واسرائيل في واشنطن الأميركية وروما الأيطالية

ان الكيان الصهيوني يريد اولا نزع سلاح حزب الله قبل أن تنسحب قواته من الجنوب اللبناني حتى ينفرد بلبنان ويفرض شروطه على السلطة اللبنانية لاغيا اتفاقية الآطار وطالبا من لبنان الرسمي التوقيع على معاهدة سلام مذله للبنان لانضمام لبنان إلى إتفاقية أبراهيم وفتح السفارات بين لبنان والكيان الصهيونى وإبقاء قواته جنوب نهر الليطاني لاقامة المستوطنات الصهيونية ويبقى الجيش اللبناني حارساً للحدود ولمستوطنات اسرائيل شمال فلسطين المحتلة وبذلك يكون هذا قد أمن مستوطناته في شمال فلسطين وأطمأن أن الجبهة الشمالية قد سيطر عليها .

ان كل العالم يعلم أن الكيان الصهيوني وقواته في جنوب لم يلتزم بوقف إطلاق النار باتجاه مدن وقرى الجنوب اللبناني على الرغم من ضمان الإدارة الأميركية لتنفيذ إطار الاتفاقية بين الطرفين، ونعلم أن الادارة الاميركية متفقة مع الكيان الصهيونى على الاستمرار فى احتلال جنوب لبنان و تدمير بعض القرى والمدن كما فعلت الادارة الأميركية التي وقعت اتفاقية شرم الشيخ المصرية بين المقاومة الفلسطينية في غزه والكيان الصهيوني وتعهدت الادارة الاميركية بانسحاب القوات الصهيونية من كامل القطاع .

وها هي اسرائيل على الرغم من الاتفاقيات لاتزال تحتل جنوب لبنان وقطاع غزة وادارت ظهرها لكل الاتفاقيات والمعاهدات والادارة الأميركية تغض النظر عما تفعله في جيوب لبنان وقطاع غزة ولو ارادت الادارة الاميركية أن تنسحب قوات الكيان من جنوب لبنان وقطاع غزة لأمرت اسرائيل بالإنسحاب الا انها هذه الإدارة تريد اذلال الامة

العربية عن طريق الكيان الصهيوني الذي تزوده

بوسائل القوة من سلاح ومال وحتى مشاركتها للكيان بالحرب على لبنان وقطاع غزة فالكيان الصهيوني والادارة الأميركية هما وجهان لعملة واحدة