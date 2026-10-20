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ولي العهد يرعى الأربعاء حفل ختام بطولة العالم الثانية للقدرة الدولية للهجن ومهرجان الأردن السادس لسباقات الهجن والشعر النبطي

  • 20 أكتوبر 2026
  • 19:55
ولي العهد يرعى الأربعاء حفل ختام بطولة العالم الثانية للقدرة الدولية للهجن ومهرجان الأردن السادس لسباقات الهجن والشعر النبطي

خبرني - تحت رعاية الأمير الحسين بن عبدﷲ الثاني ولي العهد، تنطلق الأربعاء، فعاليات الحفل الختامي لبطولة العالم الثانية للقدرة الدولية للهجن، ومهرجان الأردن السادس لسباقات الهجن والشعر النبطي.

ويشارك في بطولة العالم الثانية للقدرة الدولية للهجن، التي يستضيفها الأردن للمرة الأولى، عدد من الهجانة الرجال والسيدات، من دول شقيقة وصديقة.

وسيتخلل فعاليات الحفل الختامي تكريم الفائزين ببطولة العالم الثانية للقدرة الدولية للهجن ومهرجان الأردن السادس لسباقات الهجن والشعر النبطي، والفائز بمسابقة أجمل هجن.

وستتضمن فعاليات حفل الختام عددا من العروض التراثية التي تشمل تنافس الهجانة ضمن بطولة العالم، وإلقاء قصيدة الفائز بالمركز الأول في مسابقة الشعر النبطي، وعرضا لوحدة الهجانة التابعة لمديرية الأمن العام.

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