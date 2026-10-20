جمعية الفنادق الأردنية ومؤسسة التدريب المهني توقّعان اتفاقية لربط التدريب باحتياجات سوق العمل الفندقي

خبرني - وقّعت جمعية الفنادق الأردنية اتفاقية تعاون مع مؤسسة التدريب المهني، تهدف إلى بناء شراكة عملية تقوم على تحديد الاحتياجات الفعلية للقطاع الفندقي من الكفاءات والمهارات المهنية، وترجمتها إلى برامج تدريبية متخصصة تتولى المؤسسة تنفيذها، بما يضمن مواءمة مخرجات التدريب مع متطلبات سوق العمل، وتعزيز فرص تشغيل الشباب الأردني.

ووقّع الاتفاقية عن جمعية الفنادق الأردنية نائب رئيس مجلس الإدارة هاني الدباس، بحضور عدد من أعضاء مجلس إدارة الجمعية، وعن مؤسسة التدريب المهني مديرها العام المهندس رأفت موسى الصوافين.

وأكد الدباس أن القيمة الحقيقية لهذه الاتفاقية تكمن في الانتقال من التدريب التقليدي إلى التدريب المبني على احتياجات التشغيل الفعلية، مشيراً إلى أن تطوير القطاع الفندقي يبدأ بالاستثمار في الإنسان، وأن جودة الخدمات وتنافسية المنشآت ترتبطان ارتباطاً مباشراً بكفاءة الكوادر وقدرتها على مواكبة تطورات صناعة الضيافة.

وأضاف أن الجمعية ستعمل على تحديد احتياجات الفنادق من التخصصات والمهارات المطلوبة ونقلها إلى المؤسسة، لتطوير وتنفيذ برامج تدريبية تستجيب لهذه الاحتياجات، مؤكداً أن الهدف ليس التدريب بحد ذاته، بل تحويل التدريب إلى مسار حقيقي للتشغيل، وتقليص الفجوة بين مخرجات التأهيل ومتطلبات أصحاب العمل.

من جانبه، أكد المهندس رأفت موسى الصوافين أن هذه الشراكة تعكس توجه المؤسسة نحو تطوير برامج تدريبية تستند إلى الطلب الفعلي في سوق العمل، والاستفادة من خبرات القطاع الفندقي في تحديد الأولويات المهنية، بما يسهم في إعداد كوادر وطنية مؤهلة وقادرة على الاندماج في بيئة العمل بكفاءة.

وتؤسس الاتفاقية لنموذج من التكامل بين القطاعين العام والخاص، تتولى فيه الجمعية رصد احتياجات سوق العمل الفندقي، فيما تعمل المؤسسة على ترجمتها إلى برامج تدريب وتأهيل قابلة للتنفيذ، بما يعزز فرص التشغيل، ويرفع جودة الخدمات الفندقية، ويدعم تنافسية القطاع السياحي الأردني واستدامة نموه.