إلهام شاهين ترد بسخرية على منتقدي «المومس الفاضلة»

خبرني - ردت إلهام شاهين بسخرية على منتقدي مسرحية «المومس الفاضلة» قبل عرضها، مؤكدة أن الاعتراض يتركز على العنوان فقط.

وقالت الفنانة المصرية إلهام شاهين، في تصريحات إعلامية على هامش مهرجان الجونة السينمائي، إن المعترضين على رغبتها في تقديم مسرحية «المومس الفاضلة» يحكمون على العمل من عنوانه، رغم أنه لم يُنفذ بعد، وذلك عقب تقدم المحامي أيمن محفوظ ببلاغ إلى النيابة العامة طالب فيه بفتح تحقيق معها ومنعها من السفر.

وأشارت إلهام شاهين إلى أن الفنانة الراحلة سميحة أيوب قدمت المسرحية خلال ستينيات القرن الماضي، وحققت نجاحًا كبيرًا، متسائلة عن أسباب الاعتراض على إعادة تقديمها.

وسخرت الفنانة من الانتقادات قائلة: «المسرحية متعملتش أصلًا، أنتم بتنتقدوا إيه؟»، ثم أضافت: «هما سابوا كلمة الفاضلة»، في إشارة إلى تركيز المعترضين على عنوان المسرحية بدلًا من مناقشة مضمونها.

إلهام شاهين توضح مضمون «المومس الفاضلة»

أوضحت إلهام شاهين أن المسرحية من تأليف الفيلسوف الفرنسي جان بول سارتر، وتتطرق إلى قضايا إنسانية واجتماعية، من بينها العنصرية والتمييز بين البيض والسود.

واعتبرت أن تقييم العمل بناءً على عنوانه وحده يتجاهل الأفكار والرسائل التي يناقشها النص، في وقت لم تُنفذ فيه المسرحية بصيغتها التي ترغب في تقديمها.

بلاغ ضد إلهام شاهين بسبب المسرحية

في المقابل، قال المحامي أيمن محفوظ إن البلاغ الذي تقدم به يتضمن اعتراضًا على عنوان المسرحية وتصريحات نسبها إلى إلهام شاهين، واعتبرها مسيئة إلى البرلمان والمجتمع المصري، إلى جانب اتهامات أخرى تستند إلى تفسيره لتصريحات الفنانة.

وطالب محفوظ النيابة العامة بفتح تحقيق في الواقعة، كما دعا إلى منع إلهام شاهين من السفر.

ولم يصدر حكم قضائي بشأن الاتهامات الواردة في البلاغ حتى الآن، بينما يستمر الخلاف بشأن عنوان المسرحية ومضمونها وإمكانية إعادة تقديمها، في ظل تباين الآراء بين إلهام شاهين والمعترضين على العمل.