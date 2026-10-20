التربية تحذر الأردنيين من شهادات توجيهي خارجية.. قد تضيع أموالكم

خبرني - حذر الناطق باسم وزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية، مهند الخطيب، الطلبة وأولياء أمورهم من الالتحاق بمدارس ومؤسسات تعليمية خارج المملكة تقدم برامج للثانوية العامة دون الحصول على الاعتمادات والتراخيص الرسمية، مؤكدا أن الشهادات الصادرة عنها قد لا تكون معترفا بها أو قابلة للمعادلة في الأردن.

وقال الخطيب، خلال استضافته في برنامج "بانوراما المملكة"، الثلاثاء، إن الحصول على شهادة الثانوية العامة "التوجيهي" من خارج المملكة بمعدل منخفض لا يحسن فرص القبول في الجامعات الرسمية، داعيا الطلبة إلى الاستفادة من نظام الثانوية العامة الأردني وما يوفره من فرص متعددة للنجاح وتحسين المعدل.

وأوضح أن نظام الثانوية العامة الأردني الجديد، الذي أقر قبل نحو عامين أو ثلاثة أعوام، وبدأ أول فوج من الطلبة المشمولين به الالتحاق بالجامعات مطلع العام الحالي، يتيح تقديم الامتحانات الوزارية على مدى عامين، بما يمنح الطلبة مرونة أكبر لتحسين نتائجهم والحصول على المعدل الذي يؤهلهم لاستكمال دراستهم الجامعية.

وأعرب الخطيب عن أمله في أن تسهم هذه الفرص في تشجيع الطلبة على مواصلة دراستهم داخل الأردن، والحد من التحاقهم بالمؤسسات التعليمية غير المعتمدة خارج المملكة.

وفيما يتعلق بالإعلانات المضللة، بيّن أن الوزارة تتابع الإعلانات التي تروج للالتحاق بمؤسسات تعليمية خارج المملكة عبر منصات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام، بالتعاون مع وحدة الجرائم الإلكترونية، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق القائمين عليها.

وأشار إلى أن بعض الجهات تستغل الطلبة مقابل مبالغ مالية، وتوهمهم بإمكانية الحصول على شهادة الثانوية العامة، قبل أن يتبين لاحقا أن الشهادة غير صحيحة أو غير قابلة للاعتراف والمعادلة، لافتا إلى أن القانون يجرم أي مكتب جامعي يسهل التحاق الطلبة بمدارس أو مكاتب غير معترف بها خارج الأردن.