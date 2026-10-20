مي عز الدين وباسل خياط يجتمعان لأول مرة في «الدويتو» ضمن موسم الرياض

خبرني - يشهد موسم الرياض في نسخته السابعة تعاونًا فنيًا جديدًا يجمع الفنانة مي عز الدين بالفنان باسل خياط، من خلال مسرحية «الدويتو».

ومن المقرر عرضها على مسرح محمد العلي يوم 22 ديسمبر/كانون الأول 2026، في تجربة تجمع بين الكوميديا والرومانسية والصراعات العائلية.

وتدور أحداث المسرحية حول شخصيتي مجد وياسمين، اللذين تجمعهما مشاعر الحب وشغف الفن، إلا أن المنافسة المستمرة بين عائلتيهما تقف عائقًا أمام علاقتهما وطموحاتهما، لتتوالى المواقف والمفارقات الكوميدية في إطار درامي يمزج بين الرومانسية والخلافات العائلية والمفاجآت غير المتوقعة.

ويحظى العمل باهتمام الجمهور، كونه يمثل اللقاء المسرحي الأول بين مي عز الدين وباسل خياط، وهو ما يفتح المجال أمام تجربة فنية مختلفة تجمع بين أسلوبيهما في الأداء، ضمن البرنامج المسرحي المتنوع الذي يقدمه موسم الرياض هذا العام.

مسرحيات النجوم ضمن موسم الرياض 2026

يشهد موسم الرياض 2026 مشاركة مجموعة كبيرة من نجوم الفن العربي في عروض مسرحية متنوعة، تجمع بين الكوميديا والدراما والتجارب الفنية المختلفة، في إطار سعي الموسم إلى تقديم محتوى ترفيهي يستقطب جمهورًا واسعًا.

وتنطلق العروض بمسرحية «شوفر دادي»، التي تجمع حسن البلام وأحمد العونان، على مسرح بكر الشدي يوم 22 أكتوبر الجاري، وتدور أحداثها في إطار كوميدي حول رجل يستيقظ ليجد المحيطين به يعاملونه باعتباره مسنًا، لتبدأ سلسلة من المواقف الساخرة.

كما يقدم الفنان أحمد مكي، بمشاركة مصطفى غريب، مسرحية «في حتة تانية» يوم 4 نوفمبر المقبل، فيما يستعد أحمد حلمي لعرض مسرحيته «الديناصور» يوم 20 نوفمبر، في تجربة كوميدية تتناول العلاقة بين الإنسان والتكنولوجيا.

وتضم قائمة العروض أيضًا مسرحية «سك على والدك»، بمشاركة الفنانة إسعاد يونس، والمقرر عرضها يوم 16 ديسمبر المقبل، إلى جانب مسرحية «العمدة» للفنان كريم عبد العزيز، بمشاركة مصطفى خاطر وهنا الزاهد، والمقرر انطلاق عروضها يوم 24 ديسمبر.

وتدور أحداث «العمدة» حول مدرس بسيط ينتحل شخصية تاجر سلاح، لتتوالى المواقف الكوميدية نتيجة تورطه في سلسلة من الأحداث غير المتوقعة.

كذلك يشارك الفنان عمرو يوسف في موسم الرياض بمسرحية «أنا مش عارفني»، التي تنطلق عروضها على مسرح محمد العلي يوم 23 أكتوبر الجاري، بمشاركة نسرين أمين وأحمد عبد الوهاب وبيومي فؤاد وعدد من الفنانين.

وتشهد الفعاليات أيضًا مشاركة محمد إمام بمسرحية «برنس العالم»، ضمن برنامج يضم مجموعة أخرى من الأعمال المسرحية، بما يعزز حضور العروض الحية بوصفها أحد أبرز مسارات الترفيه في موسم الرياض 2026.