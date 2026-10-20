غرامة كريستيانو رونالدو تساوي 38 ثانية من راتبه

خبرني - أثارت العقوبة الموقعة على الأسطورة كريستيانو رونالدو من الاتحاد البرتغالي لكرة القدم حالة واسعة من الجدل والسخرية.

وتلقى كريستيانو رونالدو غرامة مالية قدرها 215 جنيهاً استرلينياً فقط، بعد مغادرته معسكر المنتخب الشهر الماضي.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن الغرامة تبدو ضئيلة للغاية مقارنة براتب رونالدو مع النصر السعودي.

وأضافت أن رونالدو يتقاضى نحو 488 ألف جنيه استرليني يومياً، ما يعني أنه يحتاج إلى 38 ثانية فقط لتعويض قيمة الغرامة.

كما فرض الاتحاد البرتغالي عقوبة إيقاف لمدة شهر على النجم البالغ 41 عاماً، لكنها احتسبت العقوبة بأثر رجعي، اعتباراً من 30 سبتمبر الماضي.

وبذلك، فإن هذا الإيقاف لن يتسبب في غيابه عن أي مباراة دولية مقبلة، حيث سينتهي قبل مواجهة الدنمارك المقررة في 14 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.