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شرطة باريس تفرض حظر تجول جديد في بعض الأحياء ليلا

  • 20 أكتوبر 2026
  • 18:46
شرطة باريس تفرض حظر تجول جديد في بعض الأحياء ليلا

خبرني  - أعلنت مديرية شرطة باريس أن حظر التجول المفروض في بعض مناطق العاصمة الفرنسية أعاد الهدوء الليلة الماضية، مؤكدة استمرار تطبيقه اليوم وللمدة التي تقتضيها الضرورة.

وقالت المديرية، في منشور على منصة "إكس"، إن الإجراء اتُخذ بأمر من قائد الشرطة، مشددة على أن التدابير الرامية إلى حماية الأشخاص والممتلكات لن تخضع لأي شروط.

جاء فرض حظر التجول عقب أعمال شغب ونهب شهدتها مدن فرنسية خلال احتجاجات على ارتفاع تكاليف المعيشة وأسعار الوقود، طالت متاجر ومبان عامة.

وفرضت السلطات قيودا ليلية في مناطق من باريس ومدن أخرى، فيما دعت الحكومة إلى تعزيز الإجراءات الأمنية وملاحقة المتورطين في أعمال العنف.

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