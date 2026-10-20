ترمب يهاجم الديمقراطيين: يريدون رفع علم فلسطين وتدنيس العلم الأمريكي

خبرني - شنّ الرئيس الأمريكي دونالد ترمب هجومًا حادًا على الحزب الديمقراطي، متهمًا إياه بالسعي إلى رفع العلم الفلسطيني في قلب الولايات المتحدة، والسماح بتدنيس العلم الأمريكي، إلى جانب تبني أجندة وصفها بأنها «خطة للقضاء على الحضارة الغربية».

وقال ترمب، في تصريحات هجومية ضد الديمقراطيين، إنهم «يريدون رفع علم فلسطين في قلب ولايتكم الرائعة، وفي الوقت نفسه مستعدون لتدنيس علمنا الأمريكي العظيم والجميل، ولن نسمح بحدوث ذلك».

وأضاف أن الديمقراطيين يسعون، بحسب اتهاماته، إلى فتح الحدود الأمريكية، واصفًا ذلك بأنه «أكبر خطيئة»، إلى جانب إغلاق محطات الطاقة وإطلاق سراح المجرمين.

كما اتهم ترمب خصومه السياسيين بمحاولة دفع الأطفال نحو التحول الجنسي ومصادرة أموال الأمريكيين، معتبرًا أن السياسات التي يتبناها الحزب الديمقراطي تشكل تهديدًا لمستقبل الولايات المتحدة والحضارة الغربية.