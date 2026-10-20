التربية: شهادة (التوجيهي) من الخارج بمعدل منخفض لا تعزز فرص القبول بالجامعات الرسمية

خبرني - قال الناطق باسم وزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية ، مهند الخطيب، إن الحصول على شهادة الثانوية العامة "التوجيهي" من خارج المملكة بمعدل منخفض لا يحسن فرص القبول في الجامعات الرسمية، داعيا الطلبة إلى الاستفادة من نظام الثانوية العامة الأردني وما يوفره من فرص متعددة للنجاح وتحسين المعدل.

وحذر الخطيب، ، الثلاثاء، من الالتحاق بمدارس ومؤسسات تعليمية خارج المملكة تقدم برامج للثانوية العامة دون الحصول على الاعتمادات والتراخيص الرسمية اللازمة، إذ قد لا تكون الشهادات الصادرة عنها معترفا بها أو قابلة للمعادلة في الأردن، ما قد يؤدي إلى ضياع الوقت والجهد والمال، بحسب المملكة.

نظام الثانوية العامة يوفر فرصا متعددة للنجاح

وأوضح الخطيب أن نظام الثانوية العامة الأردني الجديد، الذي أقر قبل نحو عامين أو ثلاثة أعوام، وبدأ أول فوج من الطلبة المشمولين به الالتحاق بالجامعات مطلع العام الحالي، يوفر فرصا متعددة للنجاح والحصول على المعدل الذي يمكّن الطالب من استكمال دراسته الجامعية.

وأضاف أن النظام يتيح تقديم الامتحانات الوزارية على مدى عامين، بما يمنح الطلبة مرونة أكبر في تحسين نتائجهم، معربا عن أمله في أن تسهم هذه الفرص في تشجيعهم على مواصلة دراستهم داخل الأردن، والحد من التحاقهم بالمؤسسات التعليمية غير المعتمدة خارج المملكة.

ملاحقة الإعلانات المضللة

وبيّن الخطيب أن الوزارة تتابع الإعلانات التي تروج للالتحاق بمؤسسات تعليمية خارج المملكة عبر منصات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام، وتتعاون مع وحدة الجرائم الإلكترونية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق القائمين عليها.

وأشار إلى أن بعض الجهات تستغل الطلبة مقابل مبالغ مالية، وتوهمهم بإمكانية الحصول على شهادة الثانوية العامة، قبل أن يتبين لاحقا أن الشهادة غير صحيحة أو غير قابلة للاعتراف والمعادلة، لافتا إلى أن القانون يجرم أي مكتب جامعي يسهل التحاق الطلبة بمدارس أو مكاتب غير معترف بها خارج الأردن.