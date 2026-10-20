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إلزام الفيصلي والحسين والوحدات بدفع أكثر من نصف مليون دينار

  • 20 أكتوبر 2026
  • 18:40
إلزام الفيصلي والحسين والوحدات بدفع أكثر من نصف مليون دينار

خبرني - أصدرت لجنة أوضاع اللاعبين قرارات بعدة أندية من دوري المحترفين، من بينها الفيصلي والوحدات والحسين إربد، نتيجة مطالبات مالية من قبل أندية ومدربين ولاعبين خلال الفترات الماضية.
 
وألزمت اللجنة النادي الفيصلي بدفع مبلغ 41874 دينارا للاعب براء مرعي، و59319 للاعب سالم العجالين، و2127 للاعب سند جعارة، و61671 للاعب محمد العكش، و7500 للاعب محمد بني عطية، و12310 للاعب ورد البري، و7500 للاعب يوسف الرواشدة، و20909 للاعب يوسف أبو جلبوش "صيصا"، و6124 لنادي الجزيرة عن صفقة انتقال اللاعب بكر كلبونة، و7566 لنادي عمان اف سي عن صفقة انتقال اللاعب عدنان نوفل، بمجموع إلزامات تبلغ 226900 دينار.

وألزمت اللجنة نادي الحسين بدفع 116200 دينار لنادي الصريح، عن صفقة انتقال اللاعب عارف الحاج، و14854 دينار للنادي الأهلي عن صفقة انتقال اللاعب علي حجبي، و6194 دينار لنادي عمان اف سي عن صفقة انتقال اللاعب عودة فاخوري، و8449 دينار لنادي الوحدات عن صفقة انتقال اللاعب مراد الفالوجي، بمجموع إلزامات تبلغ 145697 دينار.

كما ألزمت اللجنة نادي الوحدات بدفع 29500 دينار للاعب أحمد الصغير، و42 ألف دينار للاعب خالد عصام، و17 ألف دينار للاعب عبد الله نصيب "ديارا"، و31192 دينار للاعب عمر المناصرة، و23134 لمحمد الدميري عندما كان لاعبا، ومبلغ 1300 كباقي مستحقاته كمدرب مع النادي، بمجموع إلزامات تبلغ 144126 دينار.

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