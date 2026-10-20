الشرطة تضبط المتهمين.. تفاصيل سرقة والدة أحمد سعد

خبرني - تعرضت والدة الفنان المصري أحمد سعد للسرقة على يد عاملة المنزل وشريك لها، قبل أن تتمكن الشرطة من ضبط المتهمين.

وجّه الفنان المصري أحمد سعد رسالة شكر وتقدير إلى رجال الشرطة والمباحث المصرية، مشيدًا بسرعة استجابتهم وجهودهم في التعامل مع واقعة سرقة والدته، وما وصفه بالدور الذي يؤدونه لحماية المواطنين.

وكتب سعد عبر حساباته: «كل الشكر والتقدير للشرطة والمباحث المصرية، العين اليقظة والضهر والسند لكل مصري. امبارح والدتي اتسرقت على إيد الشغالة وشريكها، وكنا قلقانين عليها وخايفين من خطورة اللصوص».

استعادة مسروقات والدة أحمد سعد خلال ساعات

وأوضح الفنان المصري أن الأسرة لجأت إلى الشرطة والمباحث فور اكتشاف الواقعة، لتتمكن الأجهزة الأمنية خلال ساعات من ضبط المتورطين واستعادة جميع المسروقات، وهو ما ساعد على طمأنة الأسرة وإنهاء حالة القلق التي عاشتها عقب الحادث.

وأضاف أحمد سعد: «لجأنا إلى الشرطة والمباحث، وتمكنوا خلال ساعات من ضبط المتورطين في السرقة واستعادة جميع المسروقات».

وأعرب سعد عن تقديره لسرعة الاستجابة وكفاءة التعامل مع البلاغ، مؤكدًا أن التجربة عززت شعوره بالأمان والفخر بجهود الأجهزة الأمنية.

وتابع في رسالته: «اكتشفنا أن الحديث عن حمايتهم للمواطنين ليس حقيقيا فحسب؛ بل إن ما يقدمونه يفوق كثيرا ما نعرفه عن جهودهم، لقد منحنا هذا الموقف شعورا بالأمان والفخر بدولتنا وعيونها الساهرة».

أحمد سعد يستعد لأغنية جديدة بروح الستينيات

على الصعيد الفني، يستعد أحمد سعد لطرح عمل غنائي جديد، بعدما شارك جمهوره لمحات من مشروعه المقبل؛ إذ ظهر على المسرح في مشهد يجمعه بأوركسترا كبيرة وأمام جمهور، وسط أجواء تستحضر الطابع الموسيقي لعقد الستينيات.

ونشر سعد اللقطة مرفقة بكلمة «قريبا»، من دون الكشف عن تفاصيل الأغنية أو موعد طرحها، فيما تشير ملامح المشهد إلى احتمال ارتباط العمل بالألبوم الكلاسيكي الذي سبق أن أعلن عنه.