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«جنات العرافة».. وفاة الفنانة التونسية آمال البكوش

  • 20 أكتوبر 2026
  • 18:21
جنات العرافة وفاة الفنانة التونسية آمال البكوش

خبرني - فقدت الساحة الفنية التونسية، الثلاثاء، الممثلة والفنانة آمال البكوش بعد صراع مع المرض.


ونعت وزارة الشؤون الثقافية التونسية، الفقيدة التي نجحت في نحت مسيرة فنية مضيئة، ورسّخت تجاربها المميزة في الذاكرة الجماعية.

وتعتبر آمال البكوش واحدة من الأسماء التي تركت بصمتها في ذاكرة المشاهد التونسي، وواحدة من قامات المسرح والدراما.

ولعبت الراحلة العديد من الأدوار الدرامية البارزة ولعل أشهرها دور "جنات العرافة" في المسلسل الكوميدي "شوفلي حل".

كما كانت لها أدوار بارزة في عدة أعمال على غرار مسلسلات "الدوار" و"الخطاب على الباب" و"قمرة سيدي محروس" ومن "أجل عيون كاترين" و"حسابات وعقابات" و"إخوة وزمان" و"ليام كيف الريح" و"أولاد مفيدة".

وانطلقت  المسيرة الإبداعية للفنانة الراحلة منذ سبعينات القرن الماضي من خشبة المسرح، لتنتقل بعدها إلى الشاشة الصغيرة وتصبح واحدة من قامات الدراما والكوميديا التونسية. واقترن اسمها بأدوار خالدة تركت بصمة عميقة لدى الجمهور.

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