اعلان موقع المغطس محمية طبيعية

خبرني - بالتَّزامن مع بدء التَّحضير للاحتفال بالألفيَّة الثَّانية لمعموديَّة السيِّد المسيح عام 2030م، قرَّر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الثُّلاثاء، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسَّان، الموافقة على إدارج موقع المغطس ضمن الشَّبكة الوطنيَّة للمناطق المحميَّة، وإعلانه محميَّة طبيعيَّة بمساحة 10 كيلو متر مربَّع، واستكمال الإجراءات اللازمة وفقاً للقوانين والتَّشريعات النَّاظمة.

ويأتي القرار استناداً لما يتمتَّع به موقع المغطس من قيمة بيئيَّة استثنائيَّة، إلى جانب أهميَّته الدينيَّة والثقافيَّة والتاريخيَّة العالميَّة.

وبحسب الدراسات والمسوحات الميدانية، فإن المنطقة تضم منظومة بيئيَّة متكاملة تمثِّل واحدة من أهم الموائل الطبيعية على الضفة الشرقية لنهر الأردن، حيث تتداخل البيئات النهريَّة والرَّطبة مع الأودية والسهول؛ لتشكل شبكة مترابطة توفر الغذاء والمأوى ومواقع التكاثر والاستراحة لعدد كبير من الكائنات الحية.

وموقع المغطس مدرج على قائمة التراث العالمي لليونسكو، مما يمنحه أهمية استثنائية تجمع بين التراث الطبيعي والتراث الثقافي في آن واحد.

وتغطي المحمية الطبيعية المقترحة مساحة تشمل موقع المغطس، ومناطقه الطبيعيَّة، والأودية والموائل المرتبطة به، بما في ذلك وادي الخرار ووادي غرابة والمناطق المتَّصلة بنهر الأردن.

ولن يقتصر أثر إعلان المغطس محميَّة طبيعية على حماية النباتات والحيوانات، بل سيسهم أيضًا في تعزيز حماية الطبيعي المحيط بالموقع التراثي العالمي، ودعم برامج البحث العلمي والرصد البيئي طويل الأمد، وإنشاء قاعدة بيانات للتنوع الحيوي، إضافة إلى تطوير السياحة البيئية والثقافية والدينية بصورة مستدامة، وتوفير فرص اقتصادية للمجتمعات المحلية من خلال الخدمات السياحية والبحثية، دون إحداث تعارض مع استخدامات الأراضي الحالية.