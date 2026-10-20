التحقيق بمطابقة 4 آلاف تنكة زيت زيتون في إربد للمواصفات

خبرني - ضبطت الجهات المعنية، خلال مداهمة أمنية نفذت في إحدى المزارع بمنطقة حاتم في لواء بني كنانة بمحافظة إربد، أكثر من 4 آلاف تنكة من زيت الزيتون، فيما تتولى فرق مختصة من المؤسسة العامة للغذاء والدواء فحص الكميات لتحديد نوع الزيت ومدى مطابقته للمواصفات.

ولم تصدر نتائج الفحوصات المخبرية حتى الآن، لتحديد ما إذا كانت الكميات المضبوطة زيتا قديما مخزنا أو زيتا مغشوشا أو زيتا تونسيا.

ورجح مصدر أمني أن تكون الكميات المضبوطة من الزيت التونسي الذي جرى تعبئته تمهيدا لبيعه على أنه زيت زيتون محلي وبلدي، مشيرا إلى احتمال إغلاق معصرة زيتون في لواء بني كنانة، في حال ثبوت وجود غش أو تلاعب.

وأوضح أن المداهمة جاءت نتيجة تحقيقات موسعة نفذتها الجهات المعنية والأجهزة الأمنية، بعد رصد دخول عدد من الشاحنات إلى المزرعة لتحميل كميات من الزيت، إلى جانب وجود تعزيزات أمنية في محيطها.

وأكد المصدر الأمني استمرار الحملات الرقابية وعدم التهاون مع محاولات غش زيت الزيتون، مشيرا إلى اتساع نطاق الحملات في محافظة إربد، رغم ضبط مخالفات وكميات من الزيت المشتبه بها سنويا.