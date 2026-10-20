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نوع من الشاي يحمينا من تراكم الدهون في الكبد

  • 20 أكتوبر 2026
  • 17:47
نوع من الشاي يحمينا من تراكم الدهون في الكبد

خبرني - نشرت مجلة Nutrients دراسة أجراها علماء صينيون، تظهر أن مستخلص شاي "كودينغ" يخفض مستويات الكوليسترول في الدم ويقلل من تراكم الدهون في الكبد.

أجرى الباحثون تجاربهم على فئران مخبرية، حيث تم تحفيز مستويات الدهون في الدم لديها عن طريق نظام غذائي غني بالدهون، ثم قسّموا 60 فأرا إلى ست مجموعات، تلقت أربع منها جرعات يومية مختلفة من مستخلص شاي "كودينغ"، بينما أُعطيت مجموعة أخرى دواء سيمفاستاتين، وكانت المجموعة السادسة بمثابة مجموعة ضابطة، واستمرت التجربة ثمانية أسابيع.

وأظهرت النتائج أن شاي "كودينغ" ساهم في انخفاض وزن الجسم وكتلة الأنسجة الدهنية لدى الفئران، علاوة على ذلك، انخفضت مستويات الكوليسترول الكلي والدهون الثلاثية والكوليسترول الضار، بينما ارتفعت لديها مستويات الكوليسترول النافع.

كما لاحظ الباحثون تحسنا في صحة الكبد، حيث انخفضت ترسبات الدهون في خلاياه، وتراجعت مؤشرات الالتهاب والإجهاد التأكسدي. وأظهر تحليل إضافي أن مستخلص الشاي هذا رفع نشاط الآليات المسؤولة عن تفكيك الأحماض الدهنية، عبر زيادة محتوى ثلاثة إنزيمات تشارك في استقلاب الدهون.

وبالنظر إلى الفوائد المكتشفة، يعتقد الباحثون أن هذا النوع من الشاي يمكن أن يصبح مستقبلا أساسا لتطوير علاجات طبيعية لاضطرابات استقلاب الدهون ومرض الكبد الدهني.

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