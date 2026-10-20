Orange Money الأولى في الأردن لاستقبال حوالات ويسترن يونيون وإرسالها إلكترونياً بالتعاون مع مشربش للصرافة

خبرني - أعلنت Orange Money، المحفظة الإلكترونية المملوكة من قبل أورنج الأردن، عن إطلاق خدمات إرسال واستقبال الحوالات المالية عبر ويسترن يونيون، لتصبح بذلك أول محفظة إلكترونية في الأردن توفر استقبال حوالات ويسترن يونيون الدولية مباشرة إلى المملكة، إلى جانب إرسالها، تعزيزاً لريادتها ومكانتها كأحد أبرز مزودي خدمات الدفع عبر الهواتف الخلوية. وتأتي هذه الخطوة في إطار الاتفاقية الاستراتيجية المبرمة مع الشركة العالمية الرائدة في التحويل السريع للأموال ومشربش للصرافة، بهدف تقديم وتطوير هذه الحلول.

وتترجم هذه الخدمات التزام محفظة Orange Money الراسخ بتقديم تجربة استثنائية في منظومة الدفع الرقمي لزبائنها، الذين يشكلون أكثر من 50% من مستخدمي المحافظ الإلكترونية في المملكة، حيث تمنحهم إمكانية الاستفادة من شبكة ويسترن يونيون العالمية لإرسال واستقبال الأموال من وإلى أكثر من 200 دولة مباشرة من خلال تطبيق المحفظة، وبخطوات بسيطة وبتجربة رقمية بالكامل تتميز بالسهولة، والوضوح، والأمان.

وأكدت Orange Money أن إطلاق هذه الخدمات يأتي في إطار رؤية متكاملة لتعزيز وترجمة استراتيجية الشمول المالي التي أطلقها البنك المركزي لأرض الواقع، وتسهيل المعاملات والتحويلات المالية الدولية وجعلها أكثر كفاءةً ووصولاً، بما يخدم تطلعات مستخدميها ويضمن لهم تجربة مالية رقمية متكاملة وفريدة من نوعها، مشيرةً إلى دور الشراكات الاستراتيجية في تحقيق هذه النقلة النوعية، مثمّنة مساهمتهم في الوصول إلى هذه المحطة المحورية التي من شأنها فتح آفاق جديدة للشمول المالي والرقمي.

كما تشمل أبرز مزايا خدمات التحويلات المالية الجديدة إمكانية إجرائها على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، وإتاحة تتبع حالة الحوالة بسهولة، وعدم الحاجة لوجود حساب بنكي لزبائن محفظة Orange Money، التي تُقدم هذه الخدمة بإشراف ورقابة البنك المركزي الأردني وبالتعاون مع مشربش للصرافة.

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