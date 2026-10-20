(لقد خذلني).. تين هاغ يكشف عن خلافه مع كريستيانو رونالدو

خبرني - كشف الهولندي إريك تين هاغ، المدير الفني الأسبق لنادي مانشستر يونايتد، عن تفاصيل خلافه مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو خلال فترة توليه قيادة النادي الإنجليزي لكرة القدم.

وكان رونالدو قد عاد إلى صفوف مانشستر يونايتد "الشياطين الحمر" في أغسطس 2021، قادما من يوفنتوس الإيطالي، ليلعب تحت إشراف المدرب الهولندي، لكن الأخير استبعده من بعض المباريات إثر نزاع بينهما.

وفسخ رونالدو عقده مع نادي مانشستر يونايتد في نوفمبر 2022 بالتراضي بين الطرفين، وانضم إلى نادي النصر السعودي، في حين غادر إريك تين هاغ منصبه في أكتوبر 2024.

وقال إريك تين هاغ في تصريحات نقلتها شبكة "TNT SPORTS"، حول خلافه مع رونالدو: "لقد خذل الفريق، وخذلني أنا أيضا، لأننا خططنا معه، سافرت إلى البرتغال لأتحدث معه عما كنت أطمح إليه قبل انضمامي إلى مانشستر يونايتد".

وأضاف: "من الواضح أنه أحد أفضل اللاعبين في تاريخ كرة القدم، كنت أحترمه كثيرا، ولكن في ذلك الوقت، كمدرب، كان عليّ اتخاذ قرار عقلاني والإبقاء على اللاعبين الذين أُعجب بهم".

وواصل المدرب البالغ من العمر 56 عاما: "قلت له كثيرا: الجميع يريد أن يعمل معك ليضعك في المكان المناسب، ولكن إذا لم تستطع أن تدخل منطقة الجزاء بنفسك، فلن تتمكن من التسجيل".

وأوضح: "لم يكن قادرا على فعل ذلك، من الخطأ أن يُقال لي إنني توقعت منه أن يضغط على الخصم، أو أنه مُنهك، لكنه لم يستطع، لم يركض لا بالكرة ولا بدونها، والسبب هو أنه لم يُحضّر نفسه جيدا".

وتابع المدرب الهولندي: "يجب على كل فريق كبير أن يحتضن أفضل لاعب، ولكن يجب على أفضل لاعب أن يعمل من أجل الفريق".

وكشف أن رونالدو كان يقول للاعبين "وفّروا طاقتكم في التدريبات، أتفهم ذلك عندما تكون في قمة لياقتك البدنية، لديك جلسات تدريبية، يمكنك توفير طاقتك، لكن عليك أولا أن تدرب نفسك للوصول إلى مستويات اللياقة البدنية المناسبة".

واختتم تين هاغ: "على اللاعبين أن يتصرفوا، فهم يتحملون مسؤولية كبيرة، كرة القدم ليست، بالنسبة للبعض، الأولوية القصوى، ولم يكن مانشستر يونايتد، بالنسبة للبعض، الأولوية القصوى".