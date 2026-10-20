جراحة استثنائية لاستخراج 214 إبرة ودبوسا من بطن عراقي

خبرني - لم يكشف مستشفى سامراء العام كيف انتهى الأمر بمئات الأجسام المعدنية الحادة داخل بطن رجل، لكن الفريق الطبي الذي تولى حالته نجح في استخراج 214 إبرة ودبوسا خلال عملية جراحية استثنائية.

وأوضح المستشفى، الواقع في محافظة صلاح الدين شمالي العراق، أن المريض يبلغ من العمر 38 عاما، وأن العملية أُجريت بإشراف اختصاصي جراحة عامة، وبمشاركة فريق طبي وتمريضي وتقني من قسم العمليات.

خطر لا يتوقف عند وجود الأجسام المعدنية

قد تتسبب الإبر والدبابيس الحادة داخل الجهاز الهضمي في جروح أو نزيف أو ثقب في جدار المعدة أو الأمعاء، وقد يؤدي الثقب إلى التهاب داخل البطن. ويتوقف مستوى الخطر على مكان الجسم الحاد وحجمه، وما إذا كان قد ألحق ضررا بالأنسجة.

وتوصي إرشادات الجمعية الأمريكية لتنظير الجهاز الهضمي بتقييم الأجسام الحادة التي تُبتلع لتحديد موقعها واحتمال تسببها في مضاعفات، إذ تتوقف طريقة إزالتها على هذه العوامل، فقد يكون التنظير كافيا في بعض الحالات، بينما يستدعي بعضها تدخلا جراحيا.

كيف وصلت الإبر والدبابيس إلى بطنه؟

لم يوضح بيان المستشفى كيفية وصول الإبر والدبابيس إلى بطن المريض، أو المدة التي بقيت فيها داخل جسمه. كما لم يتضمن تفاصيل عن حالته بعد العملية أو عن وجود مضاعفات من عدمه.

واكتفى المستشفى بالإشارة إلى نجاح الفريق الطبي في إجراء التدخل الجراحي، في حين أكد مديره عمر زحام خليل أهمية دعم الكوادر الطبية والتمريضية وتعزيز إمكاناتها المهنية للتعامل مع الحالات الجراحية المعقدة.